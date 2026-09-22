Ultimada la rehabilitación de viviendas dañadas por un desprendimiento en el municipio de Arico

El Cabildo de Tenerife ultima la rehabilitación de dos viviendas afectadas por un desprendimiento en la zona de El Porís, en el municipio de Arico. Las viviendas resultaron afectadas por el desprendimiento de un muro vinculado a la carretera insular, según han informado este martes en nota de prensa.

La actuación tiene su origen en unos hechos ocurridos en 2008, cuando el desprendimiento de un muro situado en la parte posterior de las viviendas provocó daños en varios inmuebles. A partir de ese momento se inició un procedimiento de reclamación patrimonial que, tras un prolongado proceso judicial, determinó la intervención del Cabildo para rehabilitar dos de las viviendas afectadas.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha visitado recientemente, la zona para comprobar la evolución de los trabajos y mantener un encuentro con los vecinos afectados, coincidiendo con la fase final de una intervención que permitirá recuperar las viviendas y devolverlas próximamente a sus propietarios.

Arteaga ha explicado que "estamos finalizando los trabajos de rehabilitación de estas dos viviendas y hemos querido comprobar junto a los vecinos cómo ha avanzado la actuación y el resultado de las obras realizadas".

El consejero ha destacado que se trata de "una actuación singular, derivada de un expediente de reclamación patrimonial que se ha prolongado durante años y ante el que el Cabildo ha asumido finalmente la intervención que correspondía".

En este sentido, Arteaga ha mostrado su "satisfacción" por el resultado de los trabajos y, especialmente, por la valoración realizada por las familias. "Lo importante es que estamos culminando la rehabilitación, que el resultado es del agrado de los vecinos y que las viviendas podrán volver a estar en uso próximamente", ha señalado.

Fase final de los trabajos

El responsable insular de Carreteras ha añadido que "detrás de este tipo de expedientes hay familias que han esperado durante mucho tiempo una solución. Nuestro objetivo ha sido ejecutar los trabajos con todas las garantías y cerrar adecuadamente una situación que se remonta a 2008".

Los trabajos se encuentran actualmente en su fase final y la previsión es que las familias puedan disfrutar nuevamente de las viviendas rehabilitadas a principios del próximo año.

Finalmente, Arteaga, ha incidido, en que el Cabildo Insular continuará trabajando para compatibilizar la conservación y seguridad de la red insular de carreteras con la atención a las incidencias que puedan afectar a propiedades y núcleos residenciales situados en su entorno.