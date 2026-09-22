Vecinos de Tajao piden soluciones "urgentes" para afrontar la falta de aparcamientos en la zona

Arico Somos Todos pide "soluciones urgentes" para el malestar que viven los vecinos en San Miguel de Tajao, el municipio de Arico, en la isla de Tenerife, con los problemas en relación a los aparcamientos debido a la ejecución de unas obras en el Refugio Pesquero.

El grupo político, Arico Somos Todos, quiere denunciar un "problema" que se ha convertido "en el día a día de muchas familias y empresas del pueblo", han señalado en toda de prensa.

Las obras que se están desarrollando en el entorno del muelle de Tajao (Arico) son una actuación importante para el futuro del núcleo, pero la realidad es que, "mientras se ejecutan, vecinos, trabajadores y empresarios llevan meses afrontando un problema que cada vez pesa más en su día a día: la falta de aparcamientos", han concretado.

Desde noviembre, encontrar un lugar donde dejar el coche se ha convertido en una "auténtica odisea" para quienes viven, trabajan o visitan el pueblo. Lo que en un principio podía entenderse como una "dificultad temporal se ha ido prolongando sin que aparezcan soluciones suficientes" para aliviar una situación que "afecta cada vez a más personas", han reclamado en el comunicado.

Los vecinos y usuarios que visitan la zona han dejado una misma perspectiva al problema. Todos reflejan una "realidad preocupante": familias que invierten "mucho más tiempo del habitual" simplemente para poder aparcar, trabajadores que comienzan su jornada con la "incertidumbre de no saber dónde dejar su vehículo", y también clientes que llegan a Tajao, "dejan a sus acompañantes en los restaurantes y tienen que marcharse a recorrer el pueblo en busca de una plaza libre. Algunos, cansados de intentarlo, optan directamente por irse", han argumentado.

Detrás de cada coche que da vueltas buscando aparcamiento hay diferentes personas "perdiendo tiempo, paciencia y comodidad", han destacado. Y detrás de cada cliente que "decide no quedarse hay un negocio que deja de ingresar", han criticado.

Llevarán el asunto a pleno del ayuntamiento

Desde Arico Somos Todos han informado que llevarán este "asunto al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Arico", que se va a celebrar este jueves a las 19.00 horas. Seguirán defendiendo los intereses de los vecinos, concretamente, "llevaremos acabo todas las acciones que estén a nuestro alcance para que se resuelva este grave problema cuando antes", han advertido.

Problema al que añaden una parte de entendimiento, aunque no justifican la situación por la que pasa el pueblo. "Entendemos perfectamente que una parte importante de las obras depende de otras administraciones. Nadie cuestiona la necesidad de mejorar las infraestructuras. Lo que sí cuestionamos es que, después de tantos meses, los vecinos sigan sin conocer una solución efectiva que compense la pérdida de aparcamientos mientras duren los trabajos", han concretado.

Necesidad de "claridad" por parte del gobierno municipal

Por ello, el grupo político ha instado al Grupo de Gobierno Municipal (PP-PSOE) a que informe con "claridad" a los vecinos sobre qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento de Arico hasta la fecha. Además de conocer "qué alternativas se han estudiado y qué gestiones" se están llevando a cabo ante las administraciones responsables para "dar respuesta a una preocupación" que lleva meses creciendo, han concluido.