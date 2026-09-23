7 de cada 10 residentes en Canarias considera que el turismo ha sido muy beneficioso para su isla

Casi siete de cada diez residentes en Canarias lo tienen claro. El turismo es muy beneficioso para su isla. Así lo refleja el último informe del Instituto Canario de Estadística (Istac) correspondiente al segundo trimestre de 2026. La cifra alcanza un 67,9%, lo que supone un incremento de casi seis puntos respecto a los datos recabados hace dos años. La población entiende la realidad económica de su tierra. Reconoce que los visitantes traen capital, generan movimiento en las calles y mantienen encendida la maquinaria del empleo.

Sin embargo, esta aceptación convive con una inquietud creciente. El ciudadano de a pie percibe que la cesta de la compra pesa más y que alquilar un piso asfixia su cuenta corriente. Un 77,1% de los encuestados señala que el turismo encarece el precio de la vivienda, mientras que un 64% advierte un aumento en el coste general de la vida. A la par, persiste la sensación de que el empleo generado resulta precario en muchos casos.

El pulso social y medioambiental

La encuesta Ecosoc mide también el ambiente en las calles y el desgaste del modelo. La percepción de los beneficios sociales ha perdido algo de fuelle. Solo un 44,5% cree ahora que recibir a millones de personas nos hace una sociedad más tolerante, una caída de doce puntos. En la franja más joven, de 18 a 34 años, el pesimismo asoma con más fuerza. Tres de cada cuatro jóvenes consideran que la presión turística expulsa a los residentes de sus barrios.

En el plano cultural, la visión sigue siendo abierta. Ocho de cada diez encuestados valoran que el turismo permite relacionarse con gente de otros lugares. Un 67,8% considera que favorece el intercambio y la comprensión entre culturas. Además, un 58,8% reconoce que la afluencia de visitantes mejora la oferta de eventos y ayuda a conservar el patrimonio.

El medioambiente, no obstante, sigue siendo un punto de fricción. Seis de cada diez ciudadanos asocian la actividad con un exceso de residuos, problemas de movilidad o un consumo de recursos naturales que choca con las necesidades locales.

Esta mezcla de dependencia y desgaste ha impulsado debates en la calle. Casi la mitad de la población apoya ya la implantación de una tasa turística para los visitantes. Eso sí, el rechazo a pagar ese mismo impuesto cuando el residente hace turismo dentro del archipiélago alcanza el rotundo 81,3%. En paralelo, la gestión política de la vivienda vacacional suspende. Apenas un 11,5% valora de forma positiva la regulación, con picos de gran descontento en Lanzarote, el área metropolitana de Tenerife y La Gomera, donde se exigen normas más estrictas.

El motor que sostiene el archipiélago

Los datos del Istac dibujan una radiografía nítida. El canario no odia el turismo; sabe que es su sustento básico. El 77,3% afirma que contribuye al desarrollo económico y el 65,7% aplaude la atracción de inversiones. El problema real no reside en la llegada de visitantes, sino en la falta de alternativas empresariales que complementen esta industria.

La dependencia de un solo sector genera vulnerabilidad. Cuando la economía de toda una Comunidad Autónoma fía su suerte a una sola carta, cualquier tensión externa hace temblar los cimientos. Pero el diagnóstico de esta dolencia suele derivar en recetas equivocadas.

Diversificar sin asfixiar la economía

La reacción instintiva ante el encarecimiento de la vida suele pasar por pedir intervencionismo. Limitar la llegada de vuelos, imponer ecotasas, restringir el alquiler o imponer topes a los precios. Sin embargo, estas medidas ignoran los principios de creación de riqueza. Asfixiar el motor que sostiene a Canarias a día de hoy solo conduce a repartir pobreza.

La solución a la dependencia estructural no pasa por castigar al turismo, sino por permitir nuevas vías de inversión. Canarias necesita abrir las ventanas y dejar entrar capital en otros sectores. Atraer a la industria tecnológica, facilitar la instalación de empresas logísticas y fomentar un ecosistema fiscal que premie el emprendimiento real.

Si la vivienda es cara, la respuesta no es prohibir que un propietario alquile su casa, sino liberar suelo. Simplificar la burocracia urbanística permitiría construir más oferta residencial para absorber la demanda actual. Cuando la oferta es abundante, los precios se moderan. El encarecimiento de los alquileres responde a un cuello de botella provocado por años de parálisis administrativa e inseguridad jurídica, no solo por el turista que alquila un piso quince días.

Canarias goza de una posición geoestratégica privilegiada y de un Régimen Económico y Fiscal (REF) que debería servir de imán para el talento internacional. Para lograr una sociedad más próspera y salarios menos precarios, la clave está en multiplicar las opciones, no en restar las que ya funcionan.

Castigar al sector turístico mediante moratorias o subidas impositivas acabaría destruyendo miles de puestos de trabajo sin ofrecer un recambio viable. El reto de futuro es aprovechar el flujo de caja del turismo para financiar la diversificación. Eliminar trabas burocráticas, bajar impuestos y generar un marco de libertad económica permitirá a los canarios emprender en sectores de alto valor añadido. Solo así se rebajará la presión sobre los servicios y se elevará la calidad de vida, manteniendo intacto el motor que tantas alegrías ha dado a las islas.