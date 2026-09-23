Alquiler Vacacional en Canarias: Municipios advierten de inviabilidad por falta de inspectores y límites legales

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha trasladado una seria advertencia al Gobierno regional sobre las dificultades de aplicar la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo bajo la dirección de Jéssica de León. La norma atribuye a los 88 ayuntamientos del Archipiélago la responsabilidad de diseñar e implantar planes de comprobación, control e inspección sobre las viviendas vacacionales de sus respectivos municipios. Sin embargo, la presidenta de la FECAM, Mari Brito, ha señalado que la inmensa mayoría de las corporaciones locales carece de inspectores, personal especializado y estructura técnica para asumir semejante volumen de trabajo, recordando que la función inspectora es una competencia propia de la Administración autonómica.

Desde el ámbito municipalista señalan que la brecha es especialmente crítica entre las grandes capitales y los pequeños o medianos municipios, muchos de los cuales ya encuentran serias complicaciones para cubrir plazas básicas y atender sus cometidos ordinarios. Por ello, Brito ha llegado a avisar de que, si no se aclara la distribución real de competencias, se tratará de una regulación que no se podrá aplicar sobre el terreno. De momento, consistorios como el de Haría han comenzado a activar planes orientados a revisiones documentales e inspecciones presenciales cuando detecten indicios de irregularidad, aunque la tónica general es la falta de capacidad para fiscalizar los expedientes en los plazos máximos de cuatro años fijados por la normativa.

El límite constitucional: la inviolabilidad del domicilio

A las carencias operativas de las plantillas municipales se suma un obstáculo jurídico de calado constitucional. La potestad de comprobación que la ley otorga a los ayuntamientos choca directamente con el artículo 18.2 de la Constitución Española, que consagra el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. En la práctica, esto implica que ningún técnico, inspector municipal o agente de la autoridad puede acceder al interior de una propiedad sin el consentimiento expreso de su titular o sin una autorización emitida por un juzgado, salvo en situaciones de flagrante delito.

La asignación administrativa de inspección no concede a los municipios la capacidad de franquear puertas de domicilios constitucionalmente protegidos. Ante esta limitación legal, la labor de control de los consistorios se ve abocada a desarrollarse casi en exclusiva mediante la revisión de licencias, declaraciones responsables, información urbanística y requerimientos de documentación a los propietarios, dado que la vía judicial solo procederá en casos muy tasados y no como una rutina inspectora ordinaria.

Coincidencia inédita entre los ayuntamientos y la patronal ASCAV

Las objeciones planteadas por las administraciones locales han generado un escenario insólito de coincidencia entre la FECAM y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV). A pesar de representar intereses contrapuestos en la ordenación del sector, ambas organizaciones han confluido en cuestionar la aplicabilidad de la norma. Mientras la patronal del alquiler vacacional lleva meses alertando sobre la inseguridad jurídica que el marco regulatorio genera tanto para los propietarios como para las administraciones encargadas de ejecutarlo, las entidades locales ponen el foco en la inviabilidad de asumir nuevas competencias sin un respaldo presupuestario y humano proporcional. Esta doble vía de críticas sitúa al Ejecutivo autonómico ante un complejo desafío para garantizar que las obligaciones de control fijadas sobre el papel puedan ser atendidas en la práctica por las corporaciones locales.