Ashotel exige a Aena acciones "inmediatas" en la licitación para las obras del aeropuerto de Tenerife Sur

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, ha exigido este miércoles a Aena una "solución inmediata" ante la "mala noticia" que supone que "ninguna empresa" haya concurrido a la licitación para las obras de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur.

En una nota de prensa, la patronal advierte que esta situación no promoverá sino que "otro aplazamiento más" para unas obras que llevan "una década de retraso".

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha explicado que el actual contexto geopolítico internacional, sumado al alza sostenida de los precios y la inflación, provoca que cualquier pliego redactado "con criterios del pasado y alejado" de la realidad económica actual conduzca "inevitablemente" a un resultado desierto.

"Es hasta comprensible este escenario en el citado contexto internacional, y es normal que si unas bases se fundamentan en unas situaciones anteriores, y no a la realidad, pues produzcan lo que han producido", ha manifestado.

Piden responsabilidades a Aena

Ante este escenario, Ashotel ha pedido "responsabilidad" a la entidad aeroportuaria para que asuma la realidad de un entorno "cambiante" y proceda a actualizar "de inmediato" las condiciones de la licitación, ya que es "prioritario" poner en marcha rápidamente un nuevo pliego con condiciones financieras y técnicas "verdaderamente atractivas" que incentiven la participación de las empresas constructoras y permitan formalizar la adjudicación.

El objetivo final, ha recordado Marichal, es evitar que se produzcan "más retrasos" en la remodelación de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, una infraestructura "crítica" que lleva "años de espera y movilización" para lograr que tanto las capacidades operativas como los fondos necesarios estén garantizados, ha concluido.