Canarias declara la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha activado este miércoles medidas de Grado 1 para la prevención de incendios forestales en toda la isla, según ha informado el Cabildo de Tenerife.

El Cabildo Insular ha activado las medidas preventivas en los cuatro sectores en los que se divide la zona de riesgo de la isla: Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur, ante la evolución de las condiciones meteorológicas. Las medidas están vigentes desde las 8.00 horas de este miércoles, 23 de septiembre, y permanecerán activas hasta que se emita una nueva resolución.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que "la evolución de las condiciones meteorológicas hace necesario reforzar las medidas preventivas en el conjunto de las zonas de riesgo de la isla. El objetivo es minimizar cualquier posibilidad de que se produzca un incendio y actuar con la máxima anticipación en un momento en el que debemos extremar las precauciones".

Pérez ha apelado además a la colaboración ciudadana y recuerda que "la prevención depende también de pequeños gestos individuales. Pedimos evitar cualquier comportamiento que pueda originar una chispa o un foco de fuego y respetar estrictamente las restricciones establecidas mientras permanezca activo este nivel de riesgo".

Declarada la alerta por riesgo de incendios para este miércoles

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife con el aumento de las temperaturas, que estará vigente a partir de las 08.00 horas de mañana de este miércoles 23 de septiembre.

En lo que respecta a las islas más occidentales permanecen en prealerta por riesgo de incendios forestales que se suma a la prealerta por temperaturas máximas en vigor en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Según informa el Gobierno de Canarias, a partir de este miércoles, se esperan máximas de 34 grados en Gran Canaria, con posibilidad de que se alcancen los 36 grados de forma local, principalmente en las vertientes sur y oeste, con valores en torno a 34 grados en la cuenca de Tejeda y el Valle de Agaete. Las temperaturas mínimas también experimentarán un ascenso, pudiendo mantenerse localmente entre 26 y 28 grados en Gran Canaria y alcanzar valores próximos a 24 o 26 grados en Tenerife.

Actividades prohibidas

Durante esa vigencia queda prohibida, dentro de la zona de riesgo de incendio forestal, la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, así como cualquier tipo de fuego en exteriores, han recordado desde el cabildo tinerfeño. Esta última restricción incluye, entre otras actividades, el empleo de fogones o bombonas de gas en áreas recreativas y zonas de acampada, las barbacoas en terrenos particulares al aire libre, las hogueras, fuegos de campamento, infiernillos, cocinas de gas, velas, antorchas o elementos similares.

También queda prohibido fumar, una limitación que contempla igualmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en los ámbitos afectados, así como el uso de encendedores, mecheros u otros elementos capaces de generar combustión en los lugares incluidos en la resolución.

Actividades que continúan permitidas

La medida mantiene sin restricciones los aprovechamientos forestales, la actividad cinegética con escopeta, el acceso de vehículos a los miradores de Chipeque y Chimague y la circulación recreativa de vehículos a motor por pistas forestales. También continúan permitidos el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos de gestión pública y la celebración de eventos deportivos y romerías en pistas, senderos forestales y campo a través.

Del mismo modo, no se establecen restricciones adicionales para la estancia en el monte y el tránsito por senderos y pistas forestales, la actividad cinegética sin escopeta, el tránsito recreativo en bicicleta o a caballo, la circulación por carreteras insulares y vías municipales y el acceso de propietarios o titulares a sus fincas e infraestructuras.

Destacar los cuatro sectores de riesgo

La zona de riesgo de incendio forestal de Tenerife está dividida en cuatro ámbitos debido a que las condiciones meteorológicas pueden presentar importantes diferencias entre distintos puntos de la isla.

El sector Norte comprende los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo, El Sauzal y Tacoronte, además del sector de El Rosario situado al norte de la carretera TF-24.

Por su parte, el sector Sur abarca Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor de Chasna, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, además de la parte de El Rosario situada al sur de la TF-24. La resolución establece igualmente el Grado 1 tanto para Anaga Norte como para Anaga Sur.

Se deben extremar las precauciones

El Cabildo Insular ha recomendado extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda provocar un incendio, especialmente aquellas relacionadas con tabaco, grupos electrógenos, instalaciones eléctricas o material pirotécnico. También ha instado a los promotores privados de actividades que continúen permitidas dentro de la zona de riesgo a adoptar las medidas preventivas necesarias atendiendo a las condiciones existentes.

Además, el cabildo ha recomendado consultar previamente Tenerife ON, tanto a través de su web como de la aplicación móvil, para conocer el estado actualizado de infraestructuras y equipamientos y comprobar posibles restricciones derivadas de incendios, obras, fenómenos meteorológicos u otras incidencias.