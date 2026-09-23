Canarias y Marruecos negocian captar dinero de Bruselas para el sector oceanográfico

El tablero marítimo entre las islas y el continente africano no admite vacíos. En una franja de agua donde confluyen intereses soberanos, acuerdos comerciales precarios y una riqueza biológica determinante para la despensa de Europa, Canarias ha decidido mover ficha. El Centro Oceanográfico de Canarias, dependiente del IEO-CSIC, ha formalizado negociaciones en Tenerife con la Comisión Subregional de Pesca, organismo intergubernamental con base en Agadir que coordina las políticas marinas de varios Estados de la fachada noroccidental africana.

La meta inmediata pasa por estructurar un proyecto financiado por el programa Interreg, aprovechando la condición del archipiélago como Región Ultraperiférica. Más allá del membrete comunitario, la operación encierra una lectura de calado: blindar la influencia técnica de las islas en un espacio donde la geopolítica suele imponerse a los criterios de rentabilidad y conservación.

El caladero más disputado del flanco sur

La presencia en Tenerife de Khallahi Brahim, secretario permanente de la Comisión Africana, junto a los responsables del Centro Canario, ratifica una realidad que los puertos isleños conocen al detalle. Los recursos pelágicos y demersales del Atlántico Centro-Este no atienden a fronteras administrativas. La flota canaria, mermada tras décadas de retrocesos en los tratados pesqueros con los países ribereños, depende de la estabilidad de estas aguas.

Evaluar los bancos de peces con criterios empíricos independientes es la única vía para evitar decisiones arbitrarias en el reparto de licencias o paradas biológicas injustificadas. Hasta ahora, la dispersión de datos dejaba a los operadores a merced de negociaciones políticas bilaterales poco transparentes. Si el archipiélago asume la batuta del análisis de biomasa, adquiere una posición de arbitraje indispensable frente a vecinos como Mauritania, Senegal o Marruecos.

La palanca de los fondos comunitarios

El programa Interreg actúa aquí como un catalizador financiero. La condición ultraperiférica de las islas suele esgrimirse para justificar compensaciones por lejanía, pero este proyecto le da la vuelta al argumento: transforma esa supuesta debilidad geográfica en una ventaja competitiva directa.

Canarias puede captar capital comunitario para financiar campañas oceanográficas conjuntas, instalar boyas de monitorización y procesar macrodatos oceanográficos sin gravar las arcas autonómicas. El retorno económico no se mide únicamente en subvenciones absorbidas, sino en la atracción de empleo técnico de alta cualificación y en el fortalecimiento de la infraestructura portuaria vinculada a la investigación marina.

Acuicultura y transferencia tecnológica

El plan no se limita al recuento de capturas tradicionales. La inclusión de la acuicultura en la agenda de trabajo apunta a un modelo de diversificación productiva. La demanda de proteína de origen marino crece a un ritmo superior a la capacidad de regeneración de las especies salvajes, un desajuste que tensiona los precios de mercado y eleva la inseguridad jurídica de las empresas del sector extractivo.

Exportar conocimiento técnico desde los laboratorios de Tenerife hacia la costa africana abre una ventana para el desarrollo de proyectos mixtos. Esta transferencia de capacidades favorece la creación de marcos de inversión estables, reduciendo la presión sobre los caladeros abiertos y abriendo oportunidades a empresas canarias de suministros industriales, biotecnología aplicada y logística naval.

Influencia real frente a la diplomacia

En las relaciones con el entorno magrebí y subsahariano, la diplomacia declarativa suele resultar estéril si no va acompañada de utilidades prácticas. Marruecos continúa ampliando su radio de acción económica en el corredor atlántico, y Canarias no puede permitirse quedar relegada a un papel de simple espectador limítrofe.

La gobernanza de los mares exige datos contrastables, inspectores formados y tecnología que pocos países de la subregión pueden desplegar por sí solos. Al situar a sus científicos al frente de la red de observación marina, Canarias asegura una presencia activa en los foros donde se decide el futuro del Atlántico. La ciencia marina se convierte así en la herramienta más eficaz de política exterior: una presencia basada en la solvencia técnica, el rigor analítico y la defensa pragmática de los intereses del archipiélago.