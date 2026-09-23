Candelaria acoge un encuentro con escritores para unir a las islas a través de la literatura

Candelaria, en Tenerife, acoge el ‘VI Encuentro Regional ACTE Canarias’, con tres días de celebración para unir a las islas a través de la literatura.

El Centro Cultural de Puntalarga reunirá, en su salón de actos, del 25 al 27 de septiembre a escritores, lectores, creadores y agentes culturales en un amplio programa de mesas de autores, recitales, conferencias, música, intercambio y reconocimientos literarios.

Bajo el lema ‘Literatura que nos une, islas que nos inspiran’, la cita reunirá durante tres jornadas a autores y autoras, lectores, creadores y amantes de la cultura procedentes de diferentes puntos de Canarias, convirtiendo Candelaria en un espacio para compartir experiencias, descubrir nuevas voces, crear vínculos y reivindicar el papel de la literatura como herramienta de encuentro y cohesión cultural.

Organizado por ACTE Canarias, el encuentro plantea una programación abierta y diversa en la que tendrán cabida mesas de autores y autoras, encuentros temáticos, espacios de intercambio, conferencias, recitales literarios, música en directo, información sobre los proyectos de la asociación y la entrega de diferentes premios literarios.

El programa de actividades

El programa comenzará el viernes 25 de septiembre a las 16.00 horas con el acto oficial de apertura y una primera intervención musical. Durante la tarde se desarrollarán las primeras mesas de autores, dando voz a numerosos escritores y escritoras participantes.

Uno de los contenidos destacados de la primera jornada llegará a las 18.00 horas, con la conferencia de Pedro Sánchez, de CEDRO, centrada en ‘La IA, los derechos de autor y el papel de la entidad en su protección’, una cuestión de especial actualidad ante los cambios que la inteligencia artificial está provocando en los procesos creativos, editoriales y en la protección de las obras y sus autores.

La jornada del viernes continuará con nuevas mesas literarias y el primero de los recitales previstos dentro del encuentro, para finalizar con música en directo.

Una intensa jornada de sábado

El sábado 26 de septiembre, las actividades comenzarán desde las 10.00 horas con los saludos y presentaciones y continuarán con nuevas mesas de autores. Entre ellas se encuentra la tercera mesa de autores, coordinada por Vidal Bolaños, junto a diferentes escritores y escritoras participantes en el encuentro.

A lo largo de la mañana se sucederán encuentros literarios, espacios de diálogo y un nuevo recital, además de la conferencia de Sibisse Sosa Guerra, titulada ‘Cómo hacer cultura en estos tiempos’, que abordará los retos que afrontan actualmente quienes trabajan por generar, mantener y difundir iniciativas culturales. Tras el descanso para el almuerzo, el encuentro retomará su actividad a partir de las 16.00 horas.

La programación de la tarde incluirá nuevas mesas de autores y la conferencia del escritor Daniel María, bajo el título ‘La literatura en el cine y el cine en la literatura’, estableciendo un diálogo entre dos lenguajes creativos que históricamente han mantenido una estrecha relación.

La jornada permitirá también acercar a los asistentes los diferentes proyectos desarrollados por ACTE, entre ellos sus programas de radio, página web, canal de YouTube, revista, encuentros, ferias y otras actividades culturales y literarias.

Un nuevo recital literario y la música en directo pondrán el cierre a una segunda jornada marcada por la convivencia y el intercambio entre quienes forman parte del panorama cultural y literario de las islas.

Premios, antologías y reconocimiento a la creación literaria

El domingo 27 de septiembre estará especialmente dedicado a visibilizar parte del trabajo realizado desde ACTE Canarias y a reconocer la creación literaria.

A partir de las 10.15 horas se celebrará la séptima mesa de autores, dedicada a las colecciones de ACTE y a las antologías ‘Tomamos la Palabra’ y ‘Jóvenes Talentos’, proyectos que permiten reunir y dar difusión a las obras de diferentes autores y nuevas voces de la literatura.

Uno de los momentos centrales de la última jornada tendrá lugar a las 11.45 horas, con la entrega de los premios literarios de los concursos de ACTE de poesía social, poesía joven y novela, junto con la presentación del ‘Premio Victorina Bridoux’, concebido como reconocimiento a una trayectoria o carrera literaria.

Posteriormente se celebrará el cuarto recital literario del encuentro, nuevamente con una amplia representación de autores y autoras, acompañado de música.

La clausura oficial está prevista para las 13.30 horas, poniendo fin a tres jornadas en las que la palabra escrita, la creación, la conversación y la convivencia serán protagonistas.

Durante los tres días, el Centro Cultural de Puntalarga se transformará así en un punto de encuentro para diferentes generaciones, estilos y maneras de entender la escritura.

Mesas literarias, recitales, música y conversaciones permitirán poner rostro y voz a quienes continúan escribiendo desde las islas y enriqueciendo el patrimonio cultural canario. Porque las islas no solamente se cuentan a través de sus paisajes, su historia o sus tradiciones.