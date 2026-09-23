Destapan más de 92.000€ públicos para la asociación que ataca el Monumento a Franco en Tenerife

La batalla patrimonial y política en torno al Monumento a Franco en la capital tinerfeña ha derivado en un agrio enfrentamiento entre organizaciones dedicadas a la memoria histórica en el Archipiélago. El conflicto se desencadenó tras la ofensiva mediática de la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, quien calificó de "escandaloso" y "alarmante" que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destine presupuesto municipal a la protección de dicho conjunto escultórico. La reacción de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Balcón de la Morra no se ha hecho esperar: la entidad ha emitido un comunicado denunciando la incoherencia de Schwartz y acusando a su colectivo de sostener un "chiringuito ideológico" mientras exige al mismo tiempo más recursos estatales para financiar sus pleitos judiciales.

La investigación a través de Transparencia desvela las partidas estatales

Para rebatir el posicionamiento de la entidad crítica con el Consistorio capitalino, Balcón de la Morra recurrió a las herramientas formales que ofrece la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Tras registrar una solicitud de acceso dirigida al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática bajo el Expediente 961999, la Dirección General de Atención a las Víctimas emitió una resolución oficial en la que certifica el histórico de subvenciones de la Administración General del Estado concedidas al colectivo de Pérez Schwartz. La documentación ministerial constata de forma fehaciente que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife fue beneficiaria de al menos dos partidas económicas asignadas de forma directa y sin contraprestación.

Los detalles del expediente: 92,448 euros abonados en dos ejercicios

De acuerdo con la ficha extraída de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), las ayudas financieras fueron otorgadas por la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia dentro de la convocatoria destinada a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. El expediente administrativo confirma que una de las resoluciones favorables se aprobó el 29 de septiembre de 2010 y el desembolso económico fue ejecutado por la Tesorería estatal el 31 de diciembre de ese mismo ejercicio por un importe total de 56.700 euros. Asimismo, otra resolución favorable fue aprobada el 23 de noviembre de 2011 con un desembolso de 35.748 euros abonados el 27 de diciembre del mismo año también por la Tesorería.

En total, los certificados oficiales del Gobierno central acreditan el traspaso de 92.448 euros en fondos estatales hacia la entidad demandante.

Desde Balcón de la Morra censuran que la directiva de la asociación demandante critique el destino de los caudales públicos en el ámbito municipal cuando su propia estructura ha recibido cuantiosos fondos estatales y ha solicitado públicamente más subvenciones para sostener sus litigios ideológicos.

Polémica por la fiscalización y la financiación de los colectivos afines

La divulgación de estos certificados oficiales por parte de Balcón de la Morra abre un intenso debate sobre la transparencia y la dependencia de fondos públicos de los colectivos dedicados a la memoria democrática en Canarias. Aunque las valoraciones políticas y los descalificativos vertidos entre ambas entidades se circunscriben a la pugna entre organizaciones privadas, los registros administrativos del Gobierno central respaldan la veracidad de la cuantía económica percibida. Un dato objetivo que reabre la controversia sobre la gestión, el reparto y el uso del dinero público en las iniciativas de memoria frente a la fiscalización de los recursos que realizan las corporaciones locales.