Detenido por apuñalar presuntamente a un hombre tras una discusión vecinal en Tenerife

La Policía Nacional ha detenido este martes, 22 de septiembre, al presunto agresor de un hombre que resultó herido tras ser apuñalado en Las Palmas de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, a consecuencia de una discusión vecinal, ha informado este miércoles Europa Press.

Según informa el cuerpo de seguridad a la agencia de comunicación, la discusión entre el agresor, de unos 60 años de edad, y la víctima, de 42 años, acabó en una agresión con lesiones sobre esta última, por lo que se requirió de atención sanitaria.

Actualmente, la Policía Judicial mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.