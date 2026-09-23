Nuevo frente. El colapso en los pagos del Ayuntamiento de Darias acaba en los juzgados tras 6 años de atrasos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, encabezado por la alcaldesa Carolina Darias, suma un nuevo foco de desgaste en su gestión municipal a causa del atasco en la liquidación de sus deudas comerciales. En esta ocasión, la controversia contable ha dado el salto definitivo a los juzgados tras las acciones judiciales emprendidas por dos de las mayores contratistas de servicios del país, Eulen y FCC. Ambas compañías han recurrido a la vía contencioso-administrativa ante los continuados impagos del Consistorio y la absoluta falta de respuesta formal por parte de los departamentos municipales a sus reiteradas reclamaciones de cobro.

El caso FCC: seis años de demora y un litigio abierto por intereses

El expediente de FCC resulta especialmente gráfico respecto a los tiempos de demora de la administración capitalina. La compañía estuvo acumulando facturas pendientes de cobro durante seis años hasta que el Ayuntamiento procedió a abonar el importe principal el pasado mes de marzo. Sin embargo, la liquidación del montante base no ha cerrado el conflicto legal. La empresa mantiene abierto el procedimiento en los tribunales para exigir la determinación y el pago de los intereses de demora devengados a lo largo de todo ese sexenio, una suma cuantiosa que el Ayuntamiento deberá asumir por la falta de diligencia en la tramitación de los expedientes.

Silencio institucional y riesgo financiero para las arcas públicas

Por su parte, Eulen ha optado por acudir a los tribunales ante la inactividad de la Corporación, que ha dejado vencer los plazos administrativos sin atender ni resolver las solicitudes de pago presentadas. Esta situación sitúa de nuevo bajo el foco la operativa económica del equipo de gobierno de Darias. Más allá del impacto reputacional que supone para la capital grancanaria ver a sus principales proveedores acudiendo a la justicia para cobrar, la demora en la gestión amenaza con traducirse en un quebranto directo para las arcas públicas en forma de costas judiciales e intereses moratorios.