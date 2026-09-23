El Gobierno de Canarias amplía la prealerta por temperaturas máximas a todas las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación a prealerta por temperaturas máximas en todas las islas, a partir de las 11.00 horas de este miércoles 23 de septiembre.

Una alerta declarada dada las altas temperaturas que se están viviendo en el archipiélago durante estos días. Un episodio de calor asociado a una masa de aire cálido de origen africano, que continuará intensificándose y extendiéndose durante el miércoles 23 y el jueves 24 de septiembre.

Durante este miércoles, en Fuerteventura y Lanzarote se esperan máximas de 36 grados, pudiendo alcanzarse localmente 38 grados, especialmente en la mitad sur de Lanzarote y mitad sur y vertiente oeste de Fuerteventura.

En Gran Canaria se esperan 35 grados, principalmente en las vertientes sur y oeste, localmente 38 grados, y hasta 34 grados en la cuenca de Tejeda y Valle de Agaete.

El gobierno canario también declaró para este miércoles la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife y la prealerta por temperaturas máximas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Mucho calor también para este jueves

Para el jueves 24 de septiembre se producirá una mayor extensión e intensificación del episodio. En Fuerteventura y Lanzarote se esperan 36 grados, localmente 38 grados, especialmente en zonas de interior de la mitad sur de Lanzarote y mitad sur y vertiente oeste de Fuerteventura.

En Gran Canaria se esperan máximas de 35 grados, pudiendo alcanzarse localmente 38 grados, especialmente en medianías y zonas bajas de las vertientes sur y sureste, aunque la afección será extensa y alcanzará también medianías de la vertiente norte.

En Tenerife se esperan 35 grados, pudiendo alcanzarse localmente 36 grados, principalmente en medianías y zonas bajas de las vertientes sur y suroeste, con cierta afección a zonas bajas de la franja norte de la isla. En La Gomera se esperan 34 grados, localmente 36 grados, especialmente en medianías y zonas bajas de las vertientes este y sur. En El Hierro se esperan 34 ºC, localmente 35 ºC, principalmente en medianías y zonas bajas del este y sur de la isla. En La Palma se esperan máximas de 30 ºC, pudiendo alcanzarse 32ºC y puntualmente 34 ºC en medianías del oeste y noroeste.

Las mínimas permanecerán elevadas, con valores de 26-28 grados en sectores de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, localmente próximos a 30 grados. Durante el viernes se prevé un descenso térmico, más acusado en las islas orientales, aunque persistirán temperaturas elevadas en Gran Canaria y Tenerife. El episodio podrá ir acompañado de ambiente seco en medianías y zonas altas y de calima débil, principalmente en las islas orientales.

Dada la duración prevista del episodio y la evolución de los modelos, se realizará un seguimiento continuo de la situación, pudiendo ampliarse el nivel de activación en función de la actualización de las predicciones meteorológicas y de los avisos emitidos por AEMET, ha aclarado el Gobierno de Canarias.