El Médano y El Socorro cierran temporalmente al baño por la mala calidad del agua

Las playas de El Médano, en Granadilla de Abona, y El Socorro, en Los Realejos, han quedado temporalmente cerradas al baño este miércoles después de que los controles rutinarios detectaran una baja calidad del agua.

Los dos Ayuntamientos han adoptado la prohibición de forma preventiva tras conocer los resultados de las analíticas realizadas en sus respectivos litorales.

El Médano supera el límite de enterococos

En El Médano, los análisis registraron 210 UFC/100 ml de enterococos, por encima del valor máximo permitido de 200 UFC/100 ml.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha tomado nuevas muestras este miércoles para realizar un contraanálisis y comprobar la evolución de la calidad del agua.

La playa permanecerá cerrada al baño mientras se esperan los nuevos resultados que permitan determinar si el agua vuelve a ser apta.

El Socorro permanecerá cerrada hasta el viernes

En Los Realejos, los controles realizados en la playa de El Socorro también han llevado a decretar el cierre temporal por un periodo de baja calidad del agua.

En este caso, la prohibición de bañarse se mantendrá, inicialmente, hasta el próximo viernes.

Ambos cierres permanecerán sujetos a la evolución de la calidad del agua y a los resultados de los controles realizados en las dos playas tinerfeñas.