El Parlamento canario rechaza la propuesta de Vox que pedía suspender el Tratado de Amistad con Marruecos

El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles la proposición no de ley presentada por Vox sobre las relaciones con Marruecos, que incluía la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre ambos países.

La iniciativa obtuvo tres votos a favor, 45 en contra y 14 abstenciones durante el pleno de la Cámara autonómica.

La proposición, registrada oficialmente como 11L/PNLP-0485, planteaba medidas bajo el título de defensa de la soberanía nacional frente al que Vox denomina "expansionismo de Marruecos" sobre Ceuta, Melilla y Canarias. Esa caracterización forma parte del planteamiento político de la formación.

Vox pedía suspender el tratado con Marruecos

Entre las medidas defendidas por Vox figuraba la suspensión inmediata del Tratado de Amistad con Marruecos y una revisión de las relaciones bilaterales.

El grupo también planteó establecer controles para impedir la entrada de capital procedente de empresas que considera controladas por el Estado marroquí.

Durante el debate, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, vinculó la propuesta con la reciente crisis en Ceuta y acusó al Gobierno de España de haber actuado con "complicidad" con Marruecos. También defendió reforzar los efectivos de seguridad y adoptar una posición más firme en los ámbitos diplomático, comercial y político. Estas afirmaciones fueron formuladas por el representante de Vox durante el pleno.

CC y AHI rechazaron romper las relaciones bilaterales

Coalición Canaria y Agrupación Herreña Independiente presentaron una enmienda de sustitución y cuestionaron que la iniciativa equiparara la situación de Ceuta con la de Canarias.

La diputada de CC Ana Oramas defendió una propuesta centrada en garantizar la integridad territorial de Canarias, avanzar en la delimitación de los espacios marítimos mediante acuerdos e impulsar una solución para el Sáhara Occidental dentro del diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario.

Desde AHI, Raúl Acosta respaldó mantener una posición firme ante Marruecos, pero rechazó medidas como suspender inmediatamente el Tratado de Amistad o llegar a la retirada y expulsión de embajadores.

El resto de grupos tampoco respaldó la iniciativa

ASG sostuvo que la defensa de la soberanía española debe compatibilizarse con la vía diplomática y advirtió sobre las consecuencias que una escalada en las relaciones con Marruecos podría tener para Canarias.

Nueva Canarias-Bloque Canarista rechazó el contenido de la proposición y acusó a Vox de utilizar mensajes de criminalización de la población migrante.

El PP también se posicionó contra la iniciativa durante el debate y reprochó a Vox su actuación en materia migratoria, mientras que el PSOE cuestionó el discurso empleado por la formación para justificar su propuesta.

El rechazo de la Cámara deja sin respaldo la iniciativa de Vox, que pretendía modificar la relación de España con Marruecos mediante medidas que iban desde la suspensión del Tratado de Amistad hasta nuevos controles sobre determinadas inversiones.