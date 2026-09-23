El PSOE tropieza en el Parlamento al reaparecer las sombras de Ábalos y el "tito Berni"

El Pleno del Parlamento de Canarias acogió un álgido cara a cara entre la oposición socialista y la dirección del Ejecutivo regional, en una sesión llamada a debatir el modelo de financiación autonómica que terminó derivando en un crudo enfrentamiento político. La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, intentó tomar la iniciativa institucional exigiendo explicaciones al vicepresidente del Gobierno y líder del Partido Popular en las Islas, Manuel Domínguez, sobre el posicionamiento de los diputados populares canarios en el Congreso de los Diputados de cara a la propuesta estatal que prevé destinar unos 1.300 millones de euros al archipiélago. Durante su intervención, la dirigente del PSOE elevó la presión acusando a los populares de sostener un doble rasero: defender una postura en el marco regional y adaptar su voto al dictado de la dirección nacional del PP en Madrid. Sin embargo, la estrategia preconcebida por las filas socialistas para abanderar el relato del reparto económico estatal encalló casi de inmediato al chocar contra el pasado muy reciente de la propia formación.

Manuel Domínguez desnudó la fragilidad del PSOE recordando el 'Tito Berni' y el caso Ábalos

Lejos de replegarse ante el embate del grupo de la oposición, el vicepresidente autonómico reaccionó de forma contundente y reorientó el foco del debate hacia los asuntos de corrupción e irregularidades administrativas que más erosión han provocado en las siglas del PSOE en los últimos tiempos. En una réplica pensada para desarmar la autoridad moral de los socialistas en el hemiciclo, Domínguez sacó a relucir episodios tan perjudiciales para la bancada de la izquierda como la trama del caso el Tito Berni, la controvertida figura del exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como la cascada de polémicas y ramificaciones que salpican al entorno político y personal del actual ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Con este movimiento táctico, el vicepresidente logró revertir la posición defensiva, neutralizar la exigencia de explicaciones presupuestarias planteada por Fierro y dejar en evidencia las aristas éticas y de gestión con las que el Partido Socialista debe convivir cada vez que abre una controversia en sede parlamentaria.

El naufragio de los argumentos económicos deriva en el recurso al ataque personal

Al verse acorralada en el hemiciclo por la reaparición de estos escándalos judiciales y mediáticos, la portavocía del Grupo Socialista renunció a rebatir con argumentos de gestión o cifras el contundente reproche formulado por el Ejecutivo. La presidenta del grupo optó por subir varios peldaños en la agresividad verbal y trasladar la discusión institucional hacia el terreno del descrédito personal. De este modo, tras escuchar la réplica del número dos del Gobierno canario, Fierro cargó agriamente contra la figura del vicepresidente afirmando que esperaba encontrar al responder a un representante del Ejecutivo autonómico y no a "el cuñado de la cena de Navidad". El exabrupto de la parlamentaria evidenció la falta de margen de maniobra de las filas socialistas ante el impacto de su propia hemeroteca. La sesión concluyó demostrando que la financiación autonómica se perfila como una batalla clave del curso político, en la que la fragilidad de las siglas del PSOE lastradas por sus episodios de corrupción, promete convertir cada debate en un cuadrilátero difícil de remontar para la oposición.