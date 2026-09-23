Elisabeth López, psicóloga: "Es importante que el agresor abandone el centro y sepa las consecuencias de sus actos"

Canarias comenzó las clases en septiembre con diversas novedades que van a ayudar a mejorar la jornada lectiva de los alumnos en los diferentes centros educativos del archipiélago. El Gobierno de Canarias anunciaba que las clases iban a contar con grupos más reducidos de alumnos por aula y desde la docencia en las islas se iba a comenzar a dar más prioridad a la gestión emocional de los estudiantes. Una cuestión que se va a tratar más en profundidad con la contratación de más psicólogos en los centros educativos.

Concretamente, como ya anunció a principios de este mes el Consejero de Educación, Poli Suárez, se incorporarán 80 psicólogos a los colegios de las islas. Unos profesionales de la salud mental que estarán centrados, principalmente, en el alumnado de entre doce y dieciocho años.

Para conocer más en profundidad los beneficios que tienen los cambios implantados para los alumnos canarios, desde Libertad Digital, hemos charlado con Elisabeth López Caballero, Psicóloga en el Área de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas.

Sobre la llegada de los nuevos profesionales en psicología, López, ha dejado claro que va a "favorecer positivamente" al alumnado, teniendo en cuenta el "aumento" del malestar emocional de los adolescentes desde el comienzo de la pandemia. La psicóloga ha recalcado que desde el colegio oficial se colabora activamente para establecer las instrucciones de trabajo de esta nueva figura. A nivel educativo debe considerarse una cuestión fundamental, como recoge López, que es importante la enseñanza en materias como matemáticas, lengua o inglés, pero también, que cada alumno, "entienda y sepa qué hacer con lo que siente", ha añadido.

En el caso del bullying o ciberbullying, cuestión a la que también se le da máxima atención, la especialista en salud mental es firme. "Ante una situación de bullying se debe actuar de forma inmediata y eficiente", principalmente con los ojos puestos en salvaguardar la seguridad de las víctimas. "Obviamente se debe atender a la víctima y darle todas las estrategias, las herramientas y las condiciones necesarias para transitar esa situación", ha resaltado.

Es el agresor el que debe cambiarse de centro educativo

Respecto a esa cuestión, Andalucía propone que en los casos de acoso escolar sea el agresor el que tenga que abandonar el centro y no la víctima, como suele ocurrir normalmente. López cree que también sería un cambio indispensable en Canarias. "Me parece una medida importante que la persona que abandone el centro y se le asigne uno nuevo sea el agresor, ya que es quien ha actuado mal y ha vulnerado los derechos y libertades físicas o emocionales de otro", ha señalado. Medida con la que se afrontan dos perspectivas: la no revictimización de la persona acosada y la capacidad para cambiar y no volver a violentar de la persona acosadora. "Separar a la víctima es, efectivamente, una revictimización porque además de haber sufrido el acoso es la que se debe ir y agrava la creencia de que se merece lo que le ha sucedido", en sus palabras, López apoya dicha iniciativa como reparación para la víctima. Desde el punto de vista de la psicóloga es necesario que el agresor "conozca las consecuencias de sus actos".

Los casos de conducta suicida o intento de suicidio en los centros escolares de Canarias se tratan bajo el Protocolo PIRS, que marca la dirección sobre cómo proceder ante la sospecha de conducta suicida en el alumnado. Pero, como ha apuntado López, desde la Consejería de Educación y con asesoramiento del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas (COP), se establecen una serie de instrucciones actuación con el objetivo principal de poner el "foco siempre en la protección y el cuidado" del alumnado, ha señalado.

Dentro de las medidas impulsadas de cara al nuevo curso, es prioritario también el alumnado inmerso en procesos de identidad de género, aunque los centros ya cuentan con un Protocolo de Atención al Alumnado Trans y Atención a la Diversidad de Género desde el 2021. La psicóloga sigue poniendo el foco en la importancia "darle respuestas" a este colectivo para "ayudarle a transitar" la situación que esté viviendo de la "mejor manera posible", ha añadido.

Respecto a la nueva Ley de Atención a la Diversidad, son diferentes las necesidades que se deben cubrir para este grupo de alumnos, así lo ha recogido Elisabeth López, entre las que se encuentran incluir "más auxiliares en las aulas en clave y en las aulas ordinarias cuando hay alumnado con determinadas necesidades específicas" de apoyo educativo (NEAE) o necesidades educativas especiales (NEE). Otras contrataciones clave como "más especialistas de audición y lenguaje (AL), de atención a las NEAE, y de orientación educativa" para poder "dar respuestas" a los alumnos de atención a la diversidad, ha señalado, también con la claridad de "reducir los ratios".

"Cualquier situación que se dé en el hogar va a repercutir negativamente en el rendimiento académico"

Muchos niños y niñas ven alterar su rendimiento académico por los problemas graves que viven en sus hogares, como ocurre cuando tienen que presenciar una situación de violencia de género en su entorno familiar. Para López convivir con esas vivencias es "una de las cosas más duras" que le puede pasar a un menor, por lo que, es algo que "va a repercutir negativamente" en el rendimiento académico del niño, teniendo en cuenta que, "va a afectarle emocionalmente", ha subrayado.

En estos casos, la mejor manera de actuar como profesor es "estar atento a los cambios" que se dan en su alumnado, con señales obvias como: bajo rendimiento académico, tristeza, apatía, falta de apetito y agresividad. La correcta actuación por parte del centro ante una sospecha de esa situación, es fundamental, "hacerle saber al niño que está ahí para escucharle", ha recalcado.

Se trata de una responsabilidad "obligatoria" para un adulto, que recoge la ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), el denunciar cuando se conozca que un niño o niña es "víctima de violencia". Aunque esa tarea de identificación del problema se complica para los docentes. "A veces los niños no dicen nada por miedo y es muy difícil actuar", ha puntualizado.

"La infancia es responsabilidad de los adultos"

La apuesta por la salud mental de los alumnos tiene para López "gran importancia", haciendo hincapié en una colaboración colectiva para que esto se haga cada vez más presente. "Remar todos a favor de la protección de nuestros menores", ha concretado. Ha querido no dejarse en el tintero la protección de los menores, una cuestión fundamental para todo el conjunto de la sociedad. "No nos olvidemos que la infancia es responsabilidad de los adultos", ha reafirmado.

El comunicado de Educación ha recogido que los psicólogos educativos "asesorarán" a el profesorado y las familias de cara a afrontar el nuevo curso en Canarias. Una figura que puede convivir con los psicólogos clínicos externos que ya tengan las familias. En el caso de los primeros, "no van a hacer intervención clínica" en los centros, harán "mucha prevención, asesorarán a las familias y al profesorado", en la "intervención con el alumnado", ha argumentado López.

La Psicóloga en el Área de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas ha querido finalizar el encuentro dejando un apunte clave en referencia al desarrollo de las nuevas medidas. "Hay que darle espacio y tiempo" a este nuevo proyecto que "está dando sus primeros pasos", ha concluido.