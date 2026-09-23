EXCLUSIVA: María Jesús Tovar dirigirá el PP de Lanzarote hasta las elecciones de mayo de 2027

La hasta ahora secretaria general insular y persona de absoluta confianza de Astrid Pérez asumirá las riendas de la gestora que se aprobará esta tarde. Su nombramiento despeja las incógnitas sobre el pacto alcanzado entre Manuel Domínguez y la presidenta del Parlamento de Canarias.

El Partido Popular de Lanzarote ya tiene nombre para dirigir su nueva etapa. María Jesús Tovar, hasta ahora secretaria general de la formación en la isla y una de las personas de mayor confianza de Astrid Pérez, será la encargada de asumir las riendas de la organización y conducirla hacia las elecciones municipales, insulares y autonómicas de mayo de 2027.

Según ha podido conocer en exclusiva Libertad Digital Canarias, Tovar estará al frente de la Comisión de Gobierno Transitoria que la dirección autonómica del Partido Popular tiene previsto aprobar esta tarde, durante la reunión extraordinaria y urgente convocada por el presidente regional, Manuel Domínguez.

La designación constituye una pieza fundamental para comprender el alcance del acuerdo alcanzado entre Domínguez y Astrid Pérez, quien pone fin a 18 años al frente del PP lanzaroteño, pero deja la dirección de la organización en manos de una dirigente de su absoluta confianza.

De esta manera, el relevo no supondrá una ruptura con el equipo político de la hasta ahora presidenta insular, sino una transición en la que una de sus principales colaboradoras asumirá la responsabilidad de preparar al partido para la próxima cita con las urnas.

Un nombramiento que despeja las incógnitas sobre el pacto

La decisión de constituir una gestora en Lanzarote, adelantada este lunes por Libertad Digital Canarias, había abierto numerosos interrogantes sobre el futuro de la organización y, especialmente, sobre el alcance del entendimiento entre Manuel Domínguez y Astrid Pérez.

El nombramiento de Tovar aporta ahora una respuesta concreta a esas incógnitas.

Lejos de entregar la dirección insular a una figura ajena al entorno de Pérez, la dirección regional ha optado por quien hasta este momento ejercía como su secretaria general y mantenía una estrecha vinculación política y personal con la presidenta del Parlamento.

La operación permite a Domínguez ejecutar la renovación orgánica planteada para Lanzarote, mientras que el entorno de Astrid Pérez conserva una posición determinante en la conducción del partido.

El acuerdo cobra especial relevancia después de las especulaciones surgidas en torno a la salida de Pérez y las posibles diferencias internas sobre el futuro de la organización.

La elección de su colaboradora más cercana para encabezar esta nueva etapa evidencia que la transición se ha articulado mediante un entendimiento entre la dirección autonómica y la hasta ahora presidenta insular.

María Jesús Tovar, al frente del partido hasta mayo de 2027

La nueva responsable tendrá ante sí el cometido de reorganizar la estructura insular del Partido Popular y preparar a la formación para las elecciones del próximo 23 de mayo de 2027.

Su designación llega después de semanas de movimientos internos y especulaciones sobre los nombres que podrían asumir el liderazgo del partido tras la salida de Astrid Pérez.

La constitución de la gestora sustituirá temporalmente a los órganos de dirección insulares y permitirá a la dirección autonómica encauzar el funcionamiento del partido durante esta nueva etapa.

Tovar, que ya venía desempeñando responsabilidades orgánicas de primer nivel, asumirá ahora el protagonismo de un proceso especialmente relevante para el futuro político del PP en Lanzarote y La Graciosa.

Su nombramiento también despeja las dudas sobre el papel que desempeñará el equipo de Astrid Pérez después de su salida de la presidencia insular, al situar a una de sus principales colaboradoras al frente de la organización.

La nueva etapa del PP lanzaroteño comienza esta tarde

La reunión extraordinaria y urgente de la Junta y del Comité Ejecutivo Autonómico está convocada para las 17:30 horas de este miércoles, 23 de septiembre, en la sede insular del Partido Popular de Gran Canaria, situada en la calle Albareda, número 3.

La convocatoria oficial, firmada por el secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez, establece como primer punto del orden del día el nombramiento de la Comisión de Gobierno Transitoria en Lanzarote, derivada de la aplicación del artículo 37.1 e) de los Estatutos Nacionales.

El segundo punto contempla un informe del presidente autonómico.

En ese encuentro está previsto que se formalice la nueva estructura de dirección, con María Jesús Tovar al frente, poniendo fin a una etapa de casi dos décadas de liderazgo de Astrid Pérez y abriendo otra con la vista puesta en las próximas elecciones.

La hasta ahora presidenta insular continuará ejerciendo sus responsabilidades institucionales al frente del Parlamento de Canarias, mientras que su colaboradora más cercana asumirá la dirección política del partido en Lanzarote.

La elección de Tovar confirma así el alcance del acuerdo alcanzado entre Manuel Domínguez y Astrid Pérez: el presidente regional acomete la renovación de la estructura insular y la presidenta del Parlamento deja el liderazgo orgánico en manos de una persona de su máxima confianza.

Un relevo que permitirá al Partido Popular de Lanzarote afrontar su nueva etapa con la mirada puesta en las elecciones de mayo de 2027.