Gáldar recurre la autorización de la planta híbrida de La Atalaya y pide suspender su ejecución

El Ayuntamiento de Gáldar ha presentado un recurso de alzada contra la autorización concedida por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias a Conagrican SL para construir una planta de generación híbrida de 499 kW en La Atalaya, dentro del término municipal de Santa María de Guía.

El Consistorio solicita que la autorización quede sin efecto o, de manera subsidiaria, que el procedimiento vuelva atrás para comprobar expresamente que el proyecto finalmente autorizado coincide con el que fue sometido a evaluación ambiental. También ha pedido que se suspenda su ejecución mientras se resuelve el recurso.

La actuación se suma a las alegaciones formuladas por Gáldar durante la tramitación del proyecto, en las que ya cuestionaba que las diferentes instalaciones previstas se estuvieran valorando de forma separada.

Gáldar cuestiona la cronología del expediente

Uno de los principales argumentos del recurso está en las fechas de tramitación. Según expone el Ayuntamiento, el informe de impacto ambiental utilizado como referencia es del 14 de marzo de 2025.

Sin embargo, el proyecto completo de la instalación híbrida eólica-biogás fue requerido a la promotora el 19 de junio de ese año y presentado el 7 de agosto de 2025.

Gáldar sostiene por ello que la configuración definitiva de la planta, que contempla un motor de cogeneración de 635 kW limitado a 499 kW y nuevas infraestructuras eléctricas, no pudo ser evaluada íntegramente en el informe ambiental anterior.

La Dirección General de Energía mantiene una interpretación diferente. Según la resolución autonómica, las instalaciones incluidas en el proyecto autorizado están comprendidas dentro de la evaluación ambiental realizada previamente, punto que ahora queda precisamente cuestionado por el recurso municipal.

Efectos conjuntos de varias instalaciones

El Ayuntamiento reclama también que se analicen los posibles efectos acumulativos de la planta de biogás, el sistema de compostaje, la cogeneración y la instalación eólica existente.

El proyecto sometido a información pública ya contemplaba una planta para el tratamiento y valorización de residuos del sector agropecuario destinada a producir biogás y compost, cuya generación eléctrica se hibridaría con el parque eólico Roque Prieto, de 2,5 MW.

Según recoge el recurso presentado por Gáldar, un informe de la Dirección General de Salud Pública advirtió de posibles efectos relacionados con la calidad del aire, el ruido, las vibraciones y el riesgo de accidentes, y consideró significativo el impacto local del conjunto.

El Consistorio solicita ahora que se anule la autorización o que se retrotraiga el expediente para comprobar la correspondencia entre el proyecto evaluado ambientalmente y el autorizado, además de mantener paralizada su ejecución hasta que se resuelva el recurso.