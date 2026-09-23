Herido al colisionar dos vehículos y volcar uno de ellos en Lanzarote

Un hombre ha resultado herido este miércoles tras la colisión de dos vehículos en Lanzarote.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el accidente tuvo lugar, sobre las 06.56 horas, en la Carretera LZ-2, en el municipio de San Bartolomé.

El hombre presentaba lesiones de carácter moderado tras el vuelco de uno de los vehículos y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Hasta la zona se acercaron los bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias de Lanzarote, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.

Una vez en el lugar del accidente, los bomberos aseguraron los vehículos implicados y liberaron del interior del habitáculo a un ocupante del vehículo que había volcado. Además, los agentes la Policía Local regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.