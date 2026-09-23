Interior maquilla la crisis migratoria mientras las costas canarias reciben 100 personas en 24 horas

El Ministerio del Interior presume de un descenso del 59,5% en la inmigración irregular hacia Canarias, situando en 4.808 las personas llegadas entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2026, frente a las 11.883 registradas en el mismo periodo del año anterior. Unas cifras que la Administración central utiliza para defender una contención de la ruta, apoyándose en la reducción del número de embarcaciones detectadas, que pasaron de 196 a 64. Sin embargo, el optimismo métrico emitido desde Madrid choca frontalmente con la realidad cotidiana de las costas canarias, donde la presión asistencial y la llegada constante de cayucos desmienten cualquier escenario de normalización o resolución definitiva del problema.

Un centenar de personas en 24 horas desbarata el relato de contención

La fragilidad del balance oficial ha quedado al descubierto en apenas un día tras contabilizarse la llegada de 99 personas en dos operaciones de rescate en puntos distantes del Archipiélago. En El Hierro, un cayuco con 61 personas de origen subsahariano, entre ellas tres mujeres y doce menores de edad, alcanzaba el puerto de La Restinga tras ser detectado a solo cuatro millas de la costa. De forma paralela, Salvamento Marítimo auxiliaba cerca de La Graciosa a una patera con 38 ocupantes de origen magrebí, incluyendo tres mujeres y dos niños que fueron desembarcados en el puerto de Arrecife, en Lanzarote. Casi cien rescates en 24 horas que echan por tierra el discurso triunfalista del Ejecutivo estatal.

Septiembre confirma que la travesía atlántica mantiene intacta su peligrosidad

Los datos acumulados durante las primeras semanas del mes ratifican que la contención temporal de las estadísticas no equivale a la desactivación del corredor marítimo. Muestra de ello es que, solo en los primeros veintiún días de septiembre, las islas han tenido que prestar asistencia a 492 migrantes recién llegados. Aunque el flujo experimente variaciones de origen o reordenación de itinerarios, Canarias continúa completamente expuesta a una de las travesías marítimas más peligrosas hacia Europa, dejando al descubierto la desconexión entre la propaganda del Ministerio del Interior y el desafío constante que soporta el territorio insular.