Las Torres proyecta 240 viviendas de alquiler asequible y licita el estudio del terreno

Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación por 47.325,03 euros el estudio geotécnico necesario para avanzar en el proyecto de 240 viviendas protegidas de alquiler asequible previstas en el barrio de Las Torres.

El contrato, promovido a través de Geursa, tendrá un plazo de ejecución de 30 días y permitirá conocer las características del subsuelo de las parcelas antes de definir las soluciones de cimentación y contención de los futuros edificios.

El estudio analizará el subsuelo

Los trabajos incluirán ensayos de campo y laboratorio, un análisis hidrogeológico y la evaluación de la posible agresividad del terreno.

También deberán determinar los distintos niveles del subsuelo, la posible presencia del nivel freático, la estabilidad de los taludes y los parámetros necesarios para dimensionar las cimentaciones y los muros de contención.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 5 de octubre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Dos parcelas detrás de Las Ramblas

La promoción se proyecta sobre dos parcelas municipales situadas en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, detrás del Centro Comercial Las Ramblas.

La documentación técnica contempla varias edificaciones con diferentes alturas, aunque será el estudio ahora licitado el que permita definir las soluciones constructivas más adecuadas para el terreno.

39,6 millones para las 240 viviendas

La actuación forma parte del convenio firmado en enero de 2026 entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.

El acuerdo establece una financiación insular de 39,6 millones de euros para construir las 240 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible.

El Ayuntamiento ejercerá como promotor de la actuación y mantendrá la titularidad de las viviendas una vez finalizada la promoción.

El siguiente paso inmediato será completar el estudio geotécnico, cuyo resultado servirá de base para la redacción técnica del proyecto de las 240 viviendas de Las Torres.