Onalia Bueno (PP) propone incineradoras frente al colapso de residuos en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria se enfrenta a una coyuntura crítica marcada por el agotamiento de sus infraestructuras básicas y la necesidad de modernizar la gestión insular. Tras doce años bajo administraciones de izquierda, la oposición señala una preocupante inacción institucional que amenaza con sumir a la isla en un colapso logístico y medioambiental a corto plazo. Onalia Bueno, quien concurrirá como número dos en las listas del Partido Popular a la corporación insular, ha desgranado los que considera los retos más urgentes.

El colapso inminente de los vertederos

El problema más apremiante que afronta Gran Canaria es la gestión de sus residuos. Según denuncia Bueno, los dos vertederos principales de la isla se encuentran en una situación de colapso, restándoles, según informes técnicos, menos de un año de vida útil. La respuesta de la administración actual se ha limitado a "ampliar un vaso para seguir vertiendo basura", una medida que considera insuficiente y obsoleta.

Frente a este escenario, la candidata propone un giro hacia la valorización energética mediante la instalación de incineradoras modernas. Citando ejemplos internacionales y de otras regiones ultraperiféricas, Bueno defiende que "tenemos el caso de Madeira, de Mallorca, Copenhague... controles reales de emisión y punteros no contaminantes, llevar a cabo incineradoras". De no adoptar estas tecnologías, advierte sobre escenarios insostenibles: "¿Qué vamos a hacer? ¿Poner barcos para llevarlos a África?".

Movilidad inteligente y pragmatismo energético

El segundo gran bloque de preocupación insular es el transporte y la energía. En materia de movilidad, Bueno critica la tendencia a proyectar "macroobras" multimillonarias que, en ocasiones, no resuelven la congestión vial. Su propuesta pasa por un enfoque microquirúrgico basado en la estandarización de horarios y modificaciones rutinarias. "Con un bisturí y prueba de ensayo-error te pueden dar para no gastar millones en carreteras que van a estar más colapsadas", explicó, apostando por reducir los atascos en horas punta mediante el cambio de rutinas.

En el ámbito energético, abordó la polémica sobre la instalación de la planta de gas en el archipiélago. Bueno mostró su sorpresa ante la resistencia institucional hacia esta infraestructura en Gran Canaria, contrastándola con la pasividad frente a las emisiones marítimas actuales en el Puerto de La Luz y Las Palmas. "Las chimeneas de los cruceros son más contaminantes que una planta de gas. Vienen gabarras de gas de Huelva", evidenció la política, señalando las contradicciones en el debate sobre la sostenibilidad de la isla.