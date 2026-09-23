Salvamento Marítimo rescata tres nuevas pateras en aguas cercanas a Lanzarote

Salvamento Marítimo ha rescatado tres nuevas pateras en aguas cercanas a Lanzarote durante este martes y miércoles. En los dos días, un total de 189 personas han llegado en 4 pateras a la isla.

En las primeras horas de este miércoles, 23 de septiembre, Salvamento Marítimo se ha encargado de rescatar a 62 migrantes de una nueva embarcación, todos subsaharianos, entre los que se encuentran 8 mujeres, ha informado EFE.

La patera fue avistada por un mercante a unos 89 kilómetros de Órzola, al norte de Lanzarote. Su desembarco se produjo en Arrecife a las 07.22 horas, según ha puntualizado a la agencia una portavoz de la sociedad estatal.

Otras dos neumáticas este martes por la tarde

El martes por la tarde, Salvamento tuvo que acudir a socorrer otras dos neumáticas ocupadas por 46 y 43 personas, respectivamente, todas de origen magrebí.

La primera de ellas, auxiliada frente a la costa de Punta Mujeres, se encontraban un grupo de 46 hombres, entre ellos tres menores no acompañados. Algunos de los ocupantes tuvieron que recibir atención médica, dos de ellos fueron evacuados por presentar problemas de salud.

En lo que respecta a la segunda neumática, estaba ocupada por 42 hombres y una mujer y entre ellos había 15 menores no acompañados, informa la agencia de comunicación. Las dos embarcaciones precarias habían salido de Marruecos, en la ruta hacia Canarias que parte del África Occidental, según ha informado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Recordar también, como ya recogimos desde Libertad Digital Canarias, que Salvamento rescató este martes por la mañana a 38 inmigrantes de origen magrebí, entre ellos tres mujeres y dos menores que viajaban en una patera de madera localizada a unos 5,5 kilómetros al este de la isla de La Graciosa, informaron fuentes de Salvamento Marítimo en el día de ayer.