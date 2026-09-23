Siam Park encadena 15 años como mejor parque acuático de Europa en los European Star Awards

Siam Park ha sido reconocido por decimoquinta edición consecutiva como Mejor Parque Acuático de Europa en los European Star Awards 2026, unos premios concedidos por la publicación especializada Kirmes & Park International y entregados durante Iaapa Expo Europe.

El parque de Costa Adeje ha ocupado el primer puesto de esta categoría desde la creación de los galardones. En la edición de este año se situó por delante de Rulantica, en Alemania, y The Land of Legends, en Turquía.

Tres atracciones entre las diez mejores de Europa

El reconocimiento de 2026 también alcanza a tres de sus atracciones. Saifa, Singha y Power of Tower han entrado en el listado de los diez mejores toboganes de Europa elaborado dentro de los mismos premios.

Según la información facilitada por Siam Park, ningún otro parque acuático ha conseguido situar más de una atracción dentro de ese grupo en esta edición.

Saifa es la incorporación más reciente de las tres y abrió en 2023, mientras que Singha funciona desde 2015 y Power of Tower forma parte del parque desde su apertura en 2008.

Dieciocho años en Tenerife

Siam Park abrió sus puertas en Tenerife en 2008 y ha ido ampliando sus instalaciones y atracciones durante sus 18 años de actividad. El recinto combina atracciones acuáticas con una ambientación inspirada en la cultura tailandesa y un amplio componente paisajístico y vegetal.

El vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, atribuyó la continuidad de estos reconocimientos a las inversiones realizadas en nuevas atracciones, tecnología, instalaciones y seguridad.

El reconocimiento europeo se suma a otros premios recibidos por el parque tinerfeño, entre ellos diez distinciones de TripAdvisor como mejor parque acuático del mundo, según recoge la información difundida por la compañía.