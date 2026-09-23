Tenerife comprará 37 guaguas por 20 millones y reforzará las líneas entre Santa Cruz y La Laguna

Tenerife destinará 20 millones de euros a la compra de 37 nuevas guaguas que se incorporarán al servicio en 2027 para aumentar la capacidad de varias conexiones de transporte público de la isla.

El grueso de la nueva flota se concentrará en las líneas que unen Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Un total de 23 guaguas articuladas se destinarán a las líneas 014 y 015, una incorporación que, según el Cabildo, permitirá atender hasta un 42 % más de usuarios.

Tres guaguas eléctricas para Anaga

La operación incluye también tres vehículos completamente eléctricos de 11 metros destinados al Parque Rural de Anaga. Sus dimensiones buscan facilitar la circulación y las maniobras en las carreteras de esta zona.

Otras ocho guaguas reforzarán los trayectos entre Puerto de la Cruz y Buenavista, mientras que las unidades restantes se destinarán a servicios de medianías.

El Consejo de Gobierno insular aprobó este miércoles la partida necesaria para una adquisición cuya entrega está prevista a lo largo de 2027.

Según la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante el actual mandato la institución ha destinado más de 145 millones de euros a la adquisición de 388 guaguas. La nueva compra añadirá 37 vehículos a ese proceso de renovación y permitirá reforzar especialmente las conexiones entre Santa Cruz y La Laguna.