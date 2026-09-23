Tres detenidos por violar a una mujer durante una travesía en patera a Lanzarote

La Policía Nacional ha detenido a tres de los supervivientes de una embarcación precaria tras violar a una mujer durante la travesía a Lanzarote, según ha recogido EFE este miércoles.

Salvamento Marítimo interceptó la patera el pasado 16 de septiembre al nordeste de Lanzarote. Los presuntos implicados en la agresión sexual fueron detenidos cuando parte de sus ocupantes habían caído ya al agua, acusados de haber violado a una mujer durante la travesía.

Según han comunicado a EFE dos fuentes de la investigación, fue la propia mujer la que denunció los hechos una vez en tierra, asegurando haber sido víctima de la agresión sexual y posteriormente, fue atendida a su llegada en el Hospital José Molina Orosa en Arrecife.

Además, los agentes policiales siguen investigando si hubo otros episodios de violencia a bordo, dado que varios de los ocupantes llegaron a tierra con lesiones y marcas de mordiscos. Unos hechos que llamaron la atención a los servicios de emergencia que les prestaron la primera asistencia en el puerto.

La neumática fue rescatada de noche por las Salvamares Ácrux y Al Nair, en estado muy precario. De hecho, sus ocupantes estaban tan nerviosos, que al acercarse los barcos de rescate un número indeterminado de ellos cayó al mar.

Tres cuerpos rescatados del agua sin vida

En la madrugada del miércoles, 16 de septiembre, rescataron una neumática en aguas cercanas a Lanzarote, concretamente, a unos 142 kilómetros (77 millas náuticas) al noreste de Arrecife.

En la embarcación se encontraban unos 82 migrantes, entre ellos tres fallecidos. Los supervivientes, a su llegada a puerto, manifestaron que echaban en falta a diez compañeros más.

La agencia de comunicación ha apuntado que las ONG que los asisten aseguran que, por el testimonio de las familias, "el número total de desaparecidos puede ser mayor; en concreto, de 14".

Una semana después de lo ocurrido, todavía se desconoce si esas 10 o 14 personas murieron en el accidentado rescate, o por lo ocurrido en las 24 horas previas de travesía.