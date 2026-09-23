Vox vota contra el decreto que prorroga la rebaja del IRPF en La Palma

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el decreto que prorroga durante 2026 la deducción del IRPF para los residentes en La Palma. La norma ha salido adelante con 300 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones. Entre los votos contrarios se encuentra el de Vox, una posición que ha provocado críticas por afectar a una medida de alivio fiscal para la isla.

Congreso de los Diputados

La votación se ha difundido en redes sociales junto a un fragmento de la intervención de un diputado de Vox durante el debate. El vídeo contrapone el discurso del partido sobre la defensa de los palmeros con su voto en contra de la convalidación. Esa es la contradicción política que queda ahora sobre la mesa: la rebaja del IRPF continúa porque el decreto ha sido aprobado, pero Vox ha rechazado la norma que permite prorrogarla.

La deducción se aplica a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en La Palma. Su continuidad durante el ejercicio 2026 forma parte de las medidas fiscales incluidas en el real decreto ley para contribuir a la recuperación económica y social de la isla tras la erupción volcánica de 2021. La norma también contiene disposiciones financieras relativas a Comunidades Autónomas con superávit, por lo que la votación del conjunto del texto no permite afirmar, por sí sola, que el rechazo de Vox se dirigiera exclusivamente contra la rebaja fiscal palmera.

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Esa distinción no elimina el efecto de su voto. Los diputados debían decidir si convalidaban el decreto que extendía la deducción, y Vox se situó en el bloque del no. Para los residentes en La Palma, el resultado práctico es que la medida seguirá vigente durante 2026 gracias al respaldo de la mayoría de la Cámara.

La polémica llega en un momento especialmente sensible para la isla. Cinco años después del inicio de la erupción, la reconstrucción y la continuidad de las ayudas siguen ocupando el debate político. La votación de este miércoles añade una pregunta para Vox en Canarias: cómo explica a los palmeros su rechazo a un decreto que mantiene una de las medidas fiscales destinadas a la isla.