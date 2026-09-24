Alertan del uso de las nuevas tecnologías para captar y explotar sexualmente a mujeres en Canarias

Las nuevas tecnologías están abriendo nuevos escenarios para la captación y explotación sexual de mujeres y niñas. Así se ha puesto de manifiesto durante las jornadas de sensibilización contra la trata con fines de explotación sexual organizadas por Oblatas en Las Palmas de Gran Canaria.

La directora del Programa Daniela-Oblatas, Asunción Bartolomé, ha advertido de la necesidad de actualizar las herramientas de prevención y persecución ante las nuevas formas de explotación vinculadas al entorno tecnológico. Según explicó, los nuevos métodos de captación requieren respuestas adaptadas a una realidad que también está evolucionando.

La coordinadora de Oblatas en Canarias, Yanira Santana, destacó que las nuevas tecnologías suponen un reto, pero también una vía para acercarse a mujeres que pueden estar siendo explotadas sexualmente o coaccionadas para ello.

Entre un 15 y un 20 % de las víctimas son canarias

El Programa Daniela-Oblatas puede llegar a atender a unas 500 mujeres al año en Canarias a través de atención ambulatoria, recursos de acogida y trabajo de calle.

El perfil de las víctimas es diverso. Una parte importante son mujeres migrantes latinoamericanas, especialmente procedentes de Venezuela y Colombia, aunque desde la organización subrayan que también existe una realidad nacional y canaria.

De hecho, Santana cifra entre un 15 y un 20 % el porcentaje de víctimas canarias atendidas por el programa, una proporción que, según explicó, está aumentando debido a factores de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y relacionados con el acceso a la vivienda.

Esta situación también afecta a menores, otro colectivo cuya presencia entre las víctimas de estos delitos está creciendo.

La falta de vivienda aumenta la vulnerabilidad

Desde Oblatas señalan además la relación entre las dificultades para acceder a una vivienda y determinadas situaciones de explotación.

La falta de empadronamiento, de un contrato de trabajo o de una situación administrativa regular puede llevar a algunas mujeres a permanecer en prostíbulos o clubes al no disponer de otro lugar donde vivir.

Santana también llamó la atención sobre la transformación de los espacios donde puede producirse la prostitución y la explotación sexual. Según señaló, estas situaciones pueden darse actualmente en viviendas privadas y pisos turísticos, lo que dificulta su detección.

Por ello, considera necesario que la ciudadanía disponga de herramientas para identificar posibles situaciones de explotación y contribuir a su prevención.

Nuevos escenarios para la trata

Durante las jornadas también se abordaron las distintas modalidades de trata y explotación. Bartolomé señaló que los trabajos forzados constituyen actualmente la modalidad más creciente, mientras que la trata con fines de explotación sexual es la que presenta mayor violencia y la criminalidad forzada se encuentra también en expansión.

Las jornadas contaron además con la participación de la escritora y activista Amelia Tiganus, superviviente de trata, que ofreció una conferencia sobre sexualidad saludable y el sistema prostitucional.

La iniciativa se celebra coincidiendo, en el pasado miércoles 23, con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con el objetivo de aumentar la sensibilización social ante un fenómeno que, según las participantes, continúa adaptándose a los nuevos entornos y formas de relación.