Ashotel estalla contra los políticos por culpar al turismo de su nefasta gestión

El motor económico de las Islas Canarias vuelve a estar en la diana y el sector ha decidido decir basta. El presidente de la patronal hotelera y extrahotelera Ashotel, Jorge Marichal, ha lanzado un duro mensaje contra una clase política que ha convertido al turismo en el escudo perfecto para ocultar años de parálisis.

La controversia estalla tras las recientes declaraciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. La dirigente lamentaba que los récords históricos en la llegada de visitantes no se traduzcan en una mejora de la economía local, ni faciliten el acceso a la vivienda o unos servicios públicos de calidad. Un diagnóstico que desde la patronal consideran injusto y mal enfocado.

El chivo expiatorio de los fracasos públicos

Para Ashotel el modus operandi es evidente. Cada vez que el calendario marca la cercanía de unas elecciones, los discursos se radicalizan y apuntan hacia los hoteles. Marichal sostiene que el problema real no reside en quienes generan riqueza, sino en la incapacidad de la administración para gestionar los desafíos que acompañan al crecimiento.

El líder patronal es tajante. Culpar al turista de las colas kilométricas en las autopistas o de los constantes vertidos de aguas residuales al mar es una huida hacia adelante. Estos problemas tienen un denominador común que nada tiene que ver con la llegada de vuelos internacionales. Responden directamente a una falta de planificación en las infraestructuras por parte de los poderes públicos.

Durante décadas, las administraciones canarias han recaudado cifras récord en impuestos gracias al dinamismo del sector, pero esa inyección de capital no ha revertido en las carreteras, depuradoras o planes de ordenación que el archipiélago necesitaba con urgencia. El dinero público fluye, pero la gestión falla.

La crisis de la vivienda y la inacción

Uno de los puntos de fricción más tensos es el mercado inmobiliario. Desde la política se señala al éxito turístico como el culpable de que los ciudadanos no puedan alquilar o comprar una casa. Marichal desmonta este relato recordando un hecho clave. La carestía actual es consecuencia directa de no haber regulado a tiempo el fenómeno del alquiler vacacional.

Mientras las plataformas digitales transformaban los barrios y alteraban el mercado, los legisladores miraban hacia otro lado. Ahora, con el problema desbordado y los precios disparados, resulta más sencillo señalar al hotelero que asumir la parálisis legislativa y la falta de construcción de vivienda pública de los últimos años.

El soporte vital de cientos de miles de familias

Frente a la acusación de que la riqueza se queda en pocas manos, Ashotel recuerda la reality del tejido productivo insular. "El problema de fondo no es el turismo", recalca Marichal. Este sector es el soporte vital que mantiene cientos de miles de empleos en todas y cada una de las islas. Camareros, recepcionistas, proveedores, transportistas y pequeños comerciantes dependen de que la maquinaria siga funcionando.

Si las familias canarias sienten ahogo económico no es porque el turismo funcione demasiado bien, es porque la factura de una burocracia ineficiente recae sobre sus hombros. Los servicios públicos no colapsan por el visitante que paga su estancia y abona sus impuestos, sino por la incapacidad de dimensionarlos adecuadamente con los recursos que ese mismo visitante genera.

El mensaje del empresariado es nítido. Exigen que los responsables públicos asuman las riendas de sus competencias. Canarias necesita gestión eficiente, agilidad administrativa e infraestructuras sólidas. Disparar contra el único sector que tira del carro en tiempos de incertidumbre no construirá ni una sola vivienda ni asfaltará un metro de carretera. Solo empobrecerá a las islas.