Canarias recibe a 429 inmigrantes en apenas doce horas de incesante actividad

El goteo incesante en la frontera sur de Europa no entiende de treguas, ni de los discursos triunfalistas que de vez en cuando emanan desde los despachos de la capital. Entre la tarde del miércoles y la madrugada de este jueves, Canarias ha vuelto a enfrentarse en solitario a su compleja realidad geográfica. Un total de 429 inmigrantes han desembarcado en las costas del Archipiélago a bordo de cinco embarcaciones precarias, repartiendo la carga del rescate, la atención sanitaria de urgencia y la acogida inicial entre las islas de Lanzarote y El Hierro.

Lejos de tratarse de un episodio aislado o fruto de la casualidad, este nuevo repunte evidencia una constante estructural que tensiona de manera sistemática los recursos de una Comunidad Autónoma obligada, por incomparecencia de la Administración Central, a ejercer de muro de contención. Mientras el Ejecutivo nacional subraya los supuestos descensos interanuales en la presión migratoria o apela a la diplomacia de papel con los países emisores africanos, la logística insular se somete a un estrés diario que compromete la viabilidad de sus servicios públicos elementales y merma la capacidad de maniobra de sus presupuestos.

Lanzarote, en el centro del tablero

Durante la madrugada de este jueves, el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas tuvo que desplegar un operativo intensivo para coordinar el rescate de tres embarcaciones que albergaban a 185 personas. Los migrantes, distribuidos en grupos de 97, 42 y 46 individuos, fueron localizados en alta mar, a más de 98 kilómetros al noreste de Arrecife. Fue la guardamar Urania la encargada de trasladarlos hasta el puerto lanzaroteño, tocando tierra pasadas las cinco y media de la mañana en unas instalaciones que no están diseñadas para este volumen de actividad.

Apenas unas horas antes de este desembarco, la salvamar Acrux interceptaba otra patera con 77 personas, también en las inmediaciones de Lanzarote, a unas 60 millas náuticas. La isla oriental, tristemente clave en esta ruta por su proximidad a la costa occidental africana, sigue acumulando un volumen de llegadas que desborda cualquier previsión local. La factura de este despliegue operativo la asume en primera instancia el entramado institucional canario. Se ven obligados a movilizar recursos sanitarios, operativos de limpieza y personal de seguridad ciudadana, sin contar con una contraprestación financiera ágil y proporcional por parte del Ministerio del Interior.

El Hierro roza el límite de su capacidad

Si el escenario en Lanzarote resulta complejo de gestionar, la radiografía en la isla más occidental del Archipiélago dibuja un problema demográfico y presupuestario de primer orden. Durante la tarde del miércoles, el Helimer 204 localizó un enorme cayuco con 167 ocupantes navegando a escasos 30 kilómetros al sur de La Restinga.

La salvamar Navia escoltó la embarcación hasta el muelle herreño. Allí, el dispositivo sanitario habitual, mermado por la constancia de los rescates y formado por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), profesionales de Atención Primaria y voluntarios de Cruz Roja, se vio obligado a desplegar una atención masiva que culminó con el traslado de uno de los migrantes a un centro hospitalario.

Para una isla de apenas once mil habitantes, recepcionar a cerca de doscientas personas de una sola vez supone un desafío logístico inabarcable que paraliza la normalidad administrativa y económica del territorio. Los Ayuntamientos y el propio Cabildo se ven abocados a desviar fondos y aplazar prioridades ciudadanas para gestionar unas emergencias que competen directamente al Estado.

La economía del descontrol estatal

El impacto de esta crisis cronificada trasciende la mera emergencia humanitaria para instalarse de lleno en el terreno de las cuentas públicas. Canarias soporta un gasto sobrevenido derivado de la atención inmediata y la gestión de las infraestructuras que lastra los ya ajustados presupuestos de la Comunidad Autónoma.

El prolongado silencio operativo de Sánchez obliga a las administraciones insulares a improvisar campamentos, saturar infraestructuras portuarias pesqueras y someter a sus cuerpos sanitarios a turnos extenuantes. Todo esto genera un sobrecoste que no se audita con la celeridad requerida y que rara vez se compensa a tiempo. Resulta una paradoja económica evidente que, mientras la región invierte esfuerzos en consolidar un turismo de calidad como verdadero motor de empleo, sus principales puntos de acceso marítimo funcionen de facto como grandes centros de triaje improvisados.

La inacción consolida un modelo profundamente ineficiente donde el contribuyente canario paga, a fondo perdido, la factura de una política exterior inexistente. Mientras las mafias sigan fletando cayucos con total impunidad y el Estado delegue sus funciones, las islas continuarán asumiendo las consecuencias de un Gobierno Central que ha decidido normalizar el colapso.