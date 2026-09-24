Canarias reformula las subvenciones sociales del IRPF con 16 líneas de ayuda y topes a los sueldos directivos

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha dado luz verde a las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de interés social. La normativa, que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), articula la distribución de los recursos procedentes de la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Según ha manifestado la consejera del área, Candelaria Delgado, la revisión del marco legal persigue aportar claridad normativa, reestructurar la asignación presupuestaria y reforzar la seguridad jurídica en la fiscalización del gasto público.

Ampliación a 16 líneas de actuación e inclusión de salud mental e innovación

Las bases actualizadas estructuran la convocatoria en un total de 16 líneas de subvención. La principal novedad radica en la incorporación de dos áreas inéditas: la atención comunitaria e inclusión social en salud mental, y la investigación e innovación social, diseñadas para promover la especialización técnica de las intervenciones. Estas dos nuevas vías se suman a los bloques tradicionales de atención, entre los que se incluyen la inclusión social y laboral, la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, la atención a personas inmigrantes, la autonomía personal y dependencia, el apoyo a la discapacidad, la infancia y familias, la juventud, la diversidad, la prevención de la violencia de género, la atención a personas en situación de vulnerabilidad por razones de salud, el pueblo gitano, el voluntariado y las inversiones en equipamiento e infraestructuras.

Control del gasto: topes salariales directivos y mínimos de calidad técnica

Entre los ajustes orientados al control financiero, la orden introduce límites máximos para las retribuciones del personal de dirección y coordinación de los proyectos, así como para los costes derivados de la gestión y mantenimiento de las entidades solicitantes. En el plano administrativo, se redefine el número tope de iniciativas por línea y se amplía hasta un máximo de nueve las solicitudes que podrá formalizar cada organización. Asimismo, la Consejería ha modificado la baremación técnica para elevar la exigencia de puntuación mínima, de modo que queden excluidos de la asignación económica aquellos proyectos que no acrediten un estándar suficiente de calidad técnica.

Criterios de ponderación: islas no capitalinas y gestión de la diversidad

La nueva regulación incorpora modificaciones en los baremos de valoración para la adjudicación de los fondos públicos. Por un lado, se exige el cumplimiento de planes de medidas para la gestión de la diversidad en las entidades aspirantes. Por otro, se establece un criterio explícito de representatividad territorial que premiará con mayor puntuación a los proyectos que se desarrollen en las islas no capitalinas (La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa), buscando equilibrar el despliegue de la red de asistencia social en todo el Archipiélago.