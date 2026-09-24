Clavijo augura un pacto de financiación plurianual con las universidades canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confía en que el Ejecutivo autonómico y las universidades públicas del Archipiélago alcancen un acuerdo sobre el nuevo contrato programa, el documento que marcará la financiación y las principales líneas de actuación de los campus canarios durante los próximos años.

Clavijo se pronunció este jueves antes de la apertura oficial del nuevo curso académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde defendió que las reuniones técnicas entre ambas partes permitirán cerrar un acuerdo. El presidente aseguró que Gobierno y universidades comparten el objetivo de mejorar la educación superior en las islas.

El jefe del Ejecutivo autonómico destacó además que Canarias afronta "retos importantes" y defendió que las universidades deben seguir participando en las decisiones relacionadas con el futuro económico y social de las islas.

Las universidades reclaman más financiación

El principal escollo está en la financiación. Clavijo recordó que las cuentas públicas están condicionadas por las reglas de estabilidad y los límites de gasto, aunque admitió que los rectores tienen razón al reclamar más recursos para hacer frente a sus necesidades.

El presidente situó en los presupuestos de 2027 uno de los momentos clave para concretar los compromisos del nuevo contrato programa. En este sentido, advirtió de que el incremento previsto del 4,5% en los gastos de personal sería "inasumible" para las universidades si no llega acompañado de financiación adicional.

La falta de recursos obligaría a las universidades a reducir el gasto en otras áreas para poder asumir el aumento de los costes de personal, una situación que el Gobierno de Canarias quiere evitar durante la negociación.

El acuerdo se vinculará a objetivos concretos

El nuevo modelo de financiación también estará vinculado al cumplimiento de objetivos concretos. El Ejecutivo pretende establecer criterios e incentivos ligados a resultados para determinar parte de la financiación, al considerar que se trata de recursos públicos.

Fernando Clavijo reconoció que el acuerdo final quizá no sea "el deseable para todos", pero confió en alcanzar "el posible" y seguir mejorándolo en los próximos años.