Convocada una manifestación para evitar el desahucio de una mujer con cáncer terminal en Tenerife

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Acción Social Canarias y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife han convocado para este jueves una "manifestación urgente" para evitar el desahucio de una mujer con cáncer terminal en Granadilla de Abona.

La concentración tendrá lugar, este jueves, frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, a las 18.00 horas. El objetivo de la manifestación es paralizar el alzamiento en Canarias, que se llevará a cabo a las 10.00 horas de este viernes, en la calle en la calle José Ventura.

Pero también en solidaridad con Maricarmen, la anciana de 87 años, desalojada de su casa en Madrid este jueves. "Por Maricarmen y para que no se repita lo mismo este viernes en Granadilla de Abona", han declarado desde el sindicato en su cuenta de Facebook.

El lanzamiento está previsto para este viernes 25 de septiembre, en circunstancias en las que la vecina, de 54 años, padece cáncer terminal con afectación cerebral y metástasis, se encuentra en tratamiento de quimioterapia y no dispone de una alternativa habitacional. Tampoco tiene una nómina ni contrato de trabajo. Una situación le está impidiendo acceder a una vivienda de alquiler ya que incluso para alquilar una habitación se le exige acreditar unos ingresos laborales que no tiene.

La mujer ha explicado a Europapress los motivos por los que ahora quieren que abandone la vivienda. "Dejé de pagar después de la pandemia porque no me alcanzaba el dinero, tuve que dejar de pagar, porque me entraron a robar y se llevaron todo lo que tenía de valor, el dueño se desentendió y no me quiso ayudar", ha explicado.

Desde Sindicato de Inquilinas de Tenerife han dejado claro que "exigen al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla que agoten todas las vías necesarias para paralizar el lanzamiento y garanticen una alternativa habitacional digna". "Nadie debería ser desahuciado para quedarse en la calle, y mucho menos una persona en una situación de extrema vulnerabilidad y enfermedad grave", han criticado.

"Este jueves nos concentramos en solidaridad con Maricarmen, para demostrar que la lucha por la vivienda está viva en Canarias, y para exigir que se paralice el desahucio de una vecina de Granadilla de Abona", cuyo lanzamiento está previsto para este viernes 25 de septiembre, han concretado desde el sindicato.

El sindicato anima a todos los ciudadanos residentes en Tenerife ha sumarse a la manifestación para parar este desalojo. Quieren que su "voz se escuche también desde Canarias" y apoyan la defensa de una "vivienda digna". "¡La vivienda no se vende, la vivienda se defiende!", han concluido en el comunicado.

Según han informado este jueves en Cadena Ser Canarias, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Vivienda, ha remitido un escrito al juzgado pidiendo paralizar el desahucio y activar la búsqueda de una alternativa habitacional para la mujer.

Otros dos desahucios en Madrid este jueves

El caso de la anciana de 87 años desahuciada este miércoles en su casa cercana a El Retiro en Madrid ha ocupado el foco mediático en toda España. Miles de personas se han concentrado en una docena de ciudades españolas para apoyar a Maricarmen y criticar al gobierno regional y gobierno central.

La anciana fue desalojada de su casa, en la que ha vivido durante 70 años, por un fondo buitre que ha comprado el piso, Urbagestión, logrando así que se hiciera efectivo el desalojo.

Ligado al caso de Maricarmen, también un hombre y su hijo han sido desahuciados en Vallecas. David y su hijo, fueron expulsados de un piso en Vallecas adquirido por un fondo buitre, en una vivienda en la que llevaban más de 20 años residiendo.