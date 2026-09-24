El Rosario mejora el acceso a Costanera con cinco nuevos puntos de alumbrado

El acceso a la urbanización de Costanera, en El Rosario, cuenta ya con cinco nuevos puntos de alumbrado público para mejorar la iluminación de un tramo que hasta ahora presentaba una cobertura insuficiente.

Las nuevas luminarias se han instalado entre la calle Mar de Alborán y el inicio del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Cinco nuevos puntos de luz

Los trabajos han incluido la ejecución de la canalización necesaria para prolongar la red eléctrica existente y suministrar energía a los cinco nuevos puntos de luz.

La actuación pretende mejorar especialmente la visibilidad durante las horas nocturnas en una vía utilizada a diario por residentes, conductores y peatones.

Próximas marquesinas en las paradas de guaguas

El Ayuntamiento prevé además instalar próximamente marquesinas en las paradas de guaguas situadas en esta vía para ofrecer mayor protección a los usuarios del transporte público.

Estas actuaciones llegan después de que la vía haya pasado recientemente a ser de titularidad municipal, lo que ha permitido al Ayuntamiento intervenir directamente en su acondicionamiento.

Con la instalación del nuevo alumbrado ya finalizada, la siguiente actuación prevista en Costanera será la colocación de las marquesinas en las paradas de transporte público.