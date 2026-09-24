Educación vigilará la asistencia de los profesores en la huelga educativa de Canarias

El inicio del curso escolar en el archipiélago canario vuelve a chocar contra el muro de la conflictividad laboral y la ineficiencia estructural. Las aulas de los centros públicos no universitarios de Canarias afrontan este jueves 24 y el viernes 25 de septiembre una doble jornada de huelga. Se trata de la paralización de un servicio esencial, sufragado íntegramente con los impuestos de los ciudadanos, que vuelve a alterar el pulso diario de miles de familias.

Frente a esta coyuntura, la Consejería de Educación ha decidido blindar la gestión de los recursos públicos. La administración autonómica ha activado un riguroso protocolo administrativo diseñado para fiscalizar, prácticamente al minuto, la asistencia real de la plantilla. El objetivo central es organizar el funcionamiento básico de las infraestructuras educativas y garantizar que el impacto económico de la protesta recaiga de forma proporcional sobre los bolsillos de quienes decidan secundarla.

Quienes de verdad asumen las consecuencias prácticas de este pulso institucional son las familias canarias. Los hogares vertebran su conciliación y su capacidad productiva en torno a los rígidos horarios de los institutos. Ahora, la interrupción abrupta de las clases obliga a muchos padres a hacer malabares con sus jornadas laborales, trasladando el coste real de la protesta a la economía productiva de las islas. El trabajador del sector privado, sometido a la exigencia diaria de su empresa, termina pagando la factura temporal, económica y organizativa de un conflicto que le es por completo ajeno.

Esta anomalía operativa responde a dos convocatorias sindicales centradas en exigir una mayor estabilidad. La organización Docentes de Canarias-Insucan promueve un paro específico para la jornada del jueves. Por su parte, el Sindicato Independiente Nacional de Desarrollo e Innovación amplía la movilización a nivel estatal durante ambos días, buscando paralizar la actividad docente en su totalidad.

Control milimétrico en los institutos

Para cuantificar el impacto objetivo del paro en el sistema y salvaguardar los fondos públicos, el Gobierno autonómico ha remitido instrucciones muy precisas a los equipos directivos. Estos responsables asumen desde primera hora la obligación ineludible de comunicar, antes de las diez de la mañana, el número exacto de profesores ausentes en su puesto de trabajo. El recuento estadístico debe separar con claridad meridiana al personal funcionario de carrera del personal laboral eventual.

El trámite burocrático impuesto no contempla excepciones de ningún tipo ni admite demoras. Los centros deben cursar el envío del formulario incluso si la totalidad de la plantilla acude a impartir sus materias con absoluta normalidad. La vigilancia horaria se mantendrá activa durante el transcurso de toda la jornada. Si un trabajador con horario escalonado decide abandonar su puesto a media mañana para sumarse a los piquetes o a la protesta, la dirección tiene el mandato de actualizar el registro. En aquellos centros que cuentan con una oferta formativa nocturna o vespertina, este escrutinio de efectivos se repetirá obligatoriamente al inicio de cada turno.

Certificación y descuento directo en nómina

Abandonar el puesto de trabajo en la administración pública acarrea, como es lógico en cualquier relación contractual, una consecuencia económica directa. Superadas las jornadas de movilización, las direcciones contarán con dos días hábiles para elaborar un parte nominal definitivo. Este documento oficial identificará con nombres y apellidos a los empleados que han ejercido su derecho a la huelga. Asimismo, validará las justificaciones médicas o personales de aquellos que faltaron por contingencias documentadas y ajenas a la reivindicación sindical.

Cumplido un plazo máximo de ocho días, la Consejería dispondrá de la certificación final consolidada. A partir de esa información cruzada, el departamento autonómico procederá a tramitar las deducciones salariales proporcionales en las nóminas del mes en curso. El principio rector es claro y directo. No hay prestación efectiva del servicio, no hay remuneración con dinero público.

Para mitigar el enorme trastorno ocasionado al ciudadano medio, el Gobierno ha fijado unos servicios mínimos estrictos. En institutos de gran volumen de matriculación, como el emblemático IES César Manrique, la normativa exige la presencia de un cargo directivo y un único docente para vigilar a cada nueve grupos de alumnos. Esta medida de contención apenas garantiza la apertura física del recinto de hormigón. Evita que los menores queden en la calle, pero anula por completo cualquier tipo de avance académico. Las aulas se convierten, en la práctica, en meras salas de espera bajo la custodia del Estado.

El laberinto del profesorado interino

El motor principal de estas reivindicaciones radica en la gestión histórica que la propia administración hace del profesorado interino. Las organizaciones sindicales exigen consolidar los puestos de aquellos trabajadores que acumulan años de servicio encadenando contratos temporales en la escuela pública. Demandan fórmulas de resarcimiento económico y exigen a la consejería que aplique con rigor la normativa europea sobre la contratación temporal.

Resulta profundamente paradójico que sea el propio Estado, un ente que despliega ejércitos de inspectores para fiscalizar las relaciones laborales en el tejido privado, el que incurra en este abuso crónico de la temporalidad con sus propios trabajadores. La administración se muestra incapaz de cumplir las mismas reglas que impone bajo amenaza de sanción al dueño de un pequeño comercio o a un autónomo en Canarias.

A este bloque central de exigencias se añaden peticiones paralelas sobre la gestión de los recursos materiales, reclamando auditorías más transparentes en las cuentas bancarias de los colegios. Canarias medirá a lo largo de este jueves el poder de convocatoria real de las plataformas sindicales y el nivel de hastío de sus docentes. Mientras los portavoces calibran el éxito mediático de su movilización, la administración prepara los sistemas de nóminas para ejecutar los descuentos. En el medio de esta refriega burocrática, como ocurre habitualmente, queda el contribuyente, que financia el pesado engranaje del sistema y sufre en silencio sus continuas averías estructurales.