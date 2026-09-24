El Gobierno canario adjudica por casi un millón de euros a una consultora la búsqueda y gestión de pisos vacíos

El Gobierno de Canarias ha adjudicado la implantación, puesta en marcha y gestión integral de la Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible a la empresa privada Factoría, Gestión y Consultoría SL por un importe de 970.000 euros (IGIC incluido). La contratación, canalizada a través de la empresa pública Visocan, contempla un periodo inicial de ejecución de 24 meses. No obstante, el expediente contempla una prórroga de otros dos años adicionales que elevaría el valor total del contrato público hasta los 1.869.158,88 euros. El objetivo declarado del Ejecutivo es intentar aumentar la oferta del mercado de alquiler movilizando inmuebles construidos y vacíos sin depender de los plazos de edificación de la vivienda pública.

Cruce de datos de consumo de agua y padrón para rastrear inmuebles

Para localizar las propiedades privadas desocupadas o infrautilizadas en el archipiélago, la adjudicataria desplegará un sistema de detección basado en la radiografía de datos administrativos. Entre las fuentes de información que analizará la consultora figuran las métricas de consumo de agua y las fluctuaciones del padrón municipal. A partir de este rastreo masivo, la firma privada asumirá las funciones de prospección: creará un observatorio específico del parque residencial, identificará inmuebles susceptibles de incorporación, contactará con los propietarios y realizará la preevaluación de los aspirantes a inquilinos.

Intermediación en el mercado y rebajas de hasta el 25% en los contratos

La externalización encomendada a la consultora abarca la totalidad del proceso operativo, desde la negociación hasta el seguimiento posterior de las rentas. La empresa privada asumirá la intermediación directa entre arrendadores y arrendatarios, la tramitación y formalización de los contratos de alquiler, la gestión de la documentación y el acompañamiento continuado durante el arrendamiento. La estrategia planteada por el Ejecutivo prevé fijar los precios de alquiler de estas viviendas entre un 20% y un 25% por debajo de los valores medios de mercado, si bien las condiciones finales se irán determinando a medida que se ejecute el programa.