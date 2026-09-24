El líder de la mafia que envió 4.000 inmigrantes a Canarias y colapsó sus servicios solo cumplirá cuatro años de prisión

La Audiencia de Las Palmas ha sido el escenario de un acuerdo que invita a una reflexión profunda sobre cómo el sistema penal se enfrenta al desafío de las mafias migratorias. Mohamed Sharjhan Sheak, un ciudadano bangladesí conocido policialmente bajo el alias de Mastermind, ha aceptado una condena de cuatro años de prisión. Se trata del líder confeso de una organización que orquestó el envío sistemático de embarcaciones hacia Canarias.

La Fiscalía solicitaba inicialmente ocho años de cárcel, pero un acuerdo de conformidad entre las partes ha reducido la pena. El acusado ha reconocido los hechos para garantizarse este beneficio. Según los datos de la Policía Nacional, su entramado criminal organizó al menos 73 travesías con destino a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, transportando de manera irregular a 3.594 personas.

Un negocio transnacional muy lucrativo

La mecánica de la organización funcionaba con una alarmante precisión empresarial. Captaban a ciudadanos en su mayoría de Bangladés y Pakistán, a quienes cobraban tarifas que oscilaban entre los 13.000 y los 15.000 euros. El trayecto comenzaba con vuelos que hacían escala en Dubái para terminar aterrizando en Mauritania. Allí, gracias al pago sistemático en los controles fronterizos del aeropuerto, los inmigrantes accedían al país africano pese a llevar documentación falsificada.

Lejos de ser un tránsito directo hacia Europa, muchos de los viajeros quedaban atrapados. Para costear el tramo final del viaje, la red los obligaba a trabajar en negocios hosteleros controlados por la propia organización en suelo mauritano. Una vez saldada la deuda, se subcontrataba a grupos locales en Marruecos y Mauritania para embarcarlos hacia el archipiélago. La red operaba exprimiendo la necesidad de sus clientes, dejando a su paso un trágico saldo de 180 desaparecidos en el océano, incluyendo un naufragio documentado en junio de 2021 donde perdieron la vida 52 personas.

El coste de la impunidad sobre los servicios públicos

Más allá de la evidente tragedia humana, la resolución de este caso plantea serias dudas sobre el principio de proporcionalidad en nuestro ordenamiento. La llegada de casi cuatro mil personas de forma irregular en un corto periodo, canalizadas por una sola estructura, genera un impacto directo y cuantificable en la sociedad receptora.

Canarias lleva años soportando una presión asistencial sin precedentes. Cada embarcación que toca tierra obliga a movilizar infraestructuras sanitarias, fuerzas de seguridad, equipos de salvamento y plazas de acogimiento. El colapso de los servicios públicos es una realidad tangible que los contribuyentes de las islas asumen a través de sus impuestos. Los centros médicos locales experimentan saturación, los recursos de emergencia trabajan al límite de su capacidad y el natural malestar ciudadano crece ante un Estado que no protege sus fronteras de forma efectiva.

Que el responsable directo de colapsar la logística de varias islas reciba una pena de solo cuatro años envía una señal contradictoria. El daño infligido al bienestar de la comunidad y el enorme agujero en las arcas autonómicas contrastan drásticamente con una condena que garantiza un breve tiempo de reclusión antes de poder acceder a permisos y beneficios penitenciarios ordinarios.

El incentivo de la rentabilidad criminal

El análisis de esta condena revela una falla estructural en el sistema de incentivos. Cuando una organización obtiene ingresos millonarios a costa de burlar los controles fronterizos nacionales, la respuesta judicial debe actuar como un elemento disuasorio firme.

Una condena pactada a la baja transmite a otras redes que operan en África occidental que el riesgo penal es plenamente asumible. Si el hecho de traficar con miles de seres humanos y someter a una comunidad autónoma entera a un constante estrés administrativo y financiero se castiga con cuatro años, el delito compensa económicamente. La Justicia, pilar de la convivencia y protectora de los derechos individuales y patrimoliales, muestra aquí una peligrosa debilidad.

Mastermind fue detenido en 2024 gracias a una orden internacional y extraditado desde Mauritania. Su red, en la que participaban su esposa y su hijo utilizando empresas pantalla para lavar el dinero, ha caído. Sin embargo, mientras el castigo de los tribunales no guarde una estricta proporción con el beneficio económico obtenido y el inmenso daño provocado a la estabilidad de Canarias, las mafias seguirán considerando el tráfico de personas como el negocio más atractivo y seguro del mundo.