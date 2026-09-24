El rector de la ULPGC señala que la propuesta de financiación no alcanza las cifras previstas

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ha señalado que la ficha financiera remitida por el Gobierno de Canarias para avanzar en el contrato programa no alcanza las cifras que la institución había previsto.

Serra realizó estas declaraciones este jueves antes del acto de apertura del curso académico 2026/2027, donde situó dos prioridades para el futuro acuerdo de financiación.

Cubrir los gastos estructurales

La primera pasa por garantizar los gastos estructurales de la Universidad, especialmente los relacionados con el personal, con el objetivo de evitar recortes.

La segunda es compensar, según explicó el rector, las cantidades que la ULPGC ha dejado de percibir durante los últimos cuatro o cinco años.

Serra aseguró que las cifras de partida están estudiadas y consensuadas y defendió alcanzar primero esa base económica antes de avanzar hacia un modelo con incentivos y objetivos marcados para las Universidades Públicas.

La última ficha financiera no llega a lo previsto

Las partes tenían previsto mantener este miércoles una nueva reunión para continuar trabajando en el contrato, pero el encuentro fue cancelado por motivos de salud de uno de sus integrantes.

Esa misma noche se remitió una ficha financiera a la Universidad. Serra reconoció que todavía no había podido analizarla personalmente, aunque afirmó que le constaba que la cantidad planteada no alcanzaba lo previsto inicialmente.

La negociación deberá determinar ahora la financiación de partida del contrato programa antes de abordar los incentivos y objetivos que se establezcan para las Universidades Públicas canarias. La cuantía incluida en la última ficha financiera no fue detallada por el rector.