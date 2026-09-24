Estabilizado el incendio de Santa Lucía de Tirajana y otro foco en Gáldar

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por estabilizado el fuego originado sobre las 11:00 horas de este jueves en una zona de palmeral de El Ingenio, dentro del término municipal de Santa Lucía de Tirajana. Asimismo, la institución insular ha comunicado que también se logró controlar un segundo frente iniciado a primera hora de la mañana en El Saucillo de Gáldar.

Desde la administración se ha subrayado que para lograr contener las llamas ha sido "fundamental la rápida" intervención coordinada de los distintos dispositivos de emergencia. A este despliegue de medios aéreos y terrestres se ha sumado la "práctica ausencia" de viento, lo que ha facilitado notablemente las labores de extinción a lo largo de la jornada. En concreto, han participado varios helicópteros del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Transición Ecológica, que actuaron "de manera casi inmediata".

Sobre el terreno, el contingente terrestre ha estado compuesto por unas 60 personas, movilizando a efectivos de las Brigadas Bravo, personal de Medio Ambiente y operarios del Consorcio de Emergencias, además de contar con el apoyo de una unidad de soporte vital básico de Cruz Roja. Desde su inicio, el suceso fue calificado como de "alto potencial" debido a la compleja orografía y a las condiciones extremas de calor, baja humedad y sequedad de la vegetación que asolan a la isla en estos momentos.

La virulencia inicial de las llamas en esta zona de palmeral obligó al desalojo preventivo de seis viviendas. El fuego también calcinó diversas estructuras ligeras y chamizos que contenían plásticos, lo que avivó temporalmente la combustión. La estabilización se alcanzó tras horas de intensas descargas de agua desde el aire y labores de refresco en el perímetro, orientadas a evitar que el frente avanzara hacia los barrancos o sobrepasara la carretera GC-65.

El presidente insular, Antonio Morales, que se desplazó al centro de coordinación para supervisar el operativo, recordó que la "mayor parte de los incendios tienen que ver con imprudencias". Por ello, instó a la población a extremar la precaución ante el alto estrés hídrico que presenta la vegetación canaria.

Las autoridades advierten de que, mientras se mantenga la alerta máxima por riesgo de incendios, continúan en vigor estrictas medidas de seguridad. Está totalmente prohibido encender fuego en espacios abiertos, zonas de acampada o áreas recreativas. Tampoco se permite el acceso rodado a parajes como Tamadaba, salvo para residentes y servicios públicos, y han quedado suspendidas temporalmente las quemas agrícolas.

Por último, la normativa excepcional veda el uso de material pirotécnico y maquinaria que genere chispas en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor. También se restringe el libre tránsito por pistas y senderos forestales y queda suspendido el ejercicio de la caza en todo el territorio insular mientras duren estas condiciones meteorológicas adversas.