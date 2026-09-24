Inyección de 578.000 euros para el Bono Alquiler Joven en Lanzarote y La Graciosa

El Cabildo de Lanzarote ha formalizado un incremento de 578.000 euros en la partida destinada a la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026 para el ámbito territorial de Lanzarote y La Graciosa. La operación financiera responde a un ajuste contable doble: por una parte, se han incorporado 378.000 euros procedentes de los remanentes no dispuestos durante el ejercicio presupuestario de 2025; por otra, la corporación ha consignado una aportación directa de 200.000 euros procedentes de sus fondos propios. Con este movimiento, el Gobierno insular pretende ampliar la capacidad de cobertura del programa estatal e insular, permitiendo dar entrada a un mayor volumen de solicitudes presentadas por jóvenes residentes que reúnan los criterios exigidos en las bases regulatorias antes del cierre del procedimiento.

Criterios de la convocatoria: hasta 6.000 euros y topes en las rentas

El marco de ayudas del Bono Alquiler Joven 2026 está dirigido específicamente a personas con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. La ayuda se articula mediante la asignación de una prestación mensual fija de 250 euros por beneficiario durante un periodo máximo de 24 mensualidades consecutivas o alternas, lo que sitúa el importe acumulado tope en los 6.000 euros por expediente individual. Para fiscalizar la concesión de estas partidas públicas, la normativa insular establece topes estrictos en las mensualidades de los arrendamientos objeto de la subvención: el precio del alquiler del inmueble completo no podrá sobrepasar el umbral de los 900 euros al mes, mientras que en los supuestos de arrendamiento parcial o por habitaciones, la renta pactada no podrá ser superior a los 450 euros mensuales.

Declaraciones institucionales sobre el acceso al mercado residencial

En relación con la aprobación de este refuerzo presupuestario, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha enmarcado la inyección de crédito dentro del compromiso institucional con las políticas públicas de emancipación juvenil y acceso a la vivienda. Según Betancort, la medida busca amortiguar la presión económica que soporta la población joven insular ante las dificultades para asumir el coste continuado de los arrendamientos. En la misma línea, el consejero de Vivienda de la corporación, Miguel Ángel Jiménez, ha destacado que la respuesta a las tensiones del mercado residencial requiere coordinación entre administraciones, defendiendo el uso de fondos insulares para complementar las convocatorias autonómicas y favorecer la permanencia de los jóvenes en su vivienda habitual.

Plazos de solicitud y canales de tramitación administrativa

El procedimiento administrativo de concurrencia para la obtención de estas subvenciones públicas mantendrá abierto su plazo formal de recepción de expedientes hasta el próximo 8 de octubre de 2026. Las personas interesadas que deseen acogerse a la partida reajustada deberán aportar la documentación requerida a través del portal web de la corporación insular a través del siguiente enlace https://www.cabildodelanzarote.com/bono-alquiler-joven o formalizar su expediente mediante presentación presencial en el Registro General del Cabildo de Lanzarote.