Llegan cinco pateras con unos 429 migrantes en las últimas horas a Lanzarote y El Hierro

Cinco embarcaciones precarias han llegado a Canarias, concretamente a Lanzarote y El Hierro, en las últimas horas. Salvamento Marítimo ha rescatado a unos 429 inmigrantes a bordo de diferentes neumáticas desde la tarde de este miércoles y hasta las 05.30 horas de este jueves, 24 de septiembre, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, durante la madrugada de este jueves el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas ha coordinado el rescate de tres embarcaciones con 185 personas a bordo (una con 97 migrantes, otra con 42 y la tercera con 46) cuando se encontraban a unos 98,1 kilómetros (53 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Los migrantes, tras ser rescatados por la Guardamar Urania, fueron trasladados hasta Puerto Naos en Arrecife, donde llegaron pasadas las 05.30 horas.

Previamente, la salvamar Acrux ya había rescatado, sobre las 19.05 horas, una patera con 77 personas tras ser localizada a unos 111 kilómetros (60 millas) al noreste de la isla de Lanzarote.

Cruz Roja se acerca a la zona para atender a los ocupantes de las neumáticas, que llegan con deshidratación, golpes, magulladuras debido a la larga travesía que llevan a cabo en esta Ruta Canaria. Una vez en tierra, se realiza el recuento final de las personas llegadas y las oportunas derivaciones a los hospitales.

El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, ha destacado este jueves en el programa ‘Buenos Días Canarias’ de Televisión Canaria que los migrantes están siendo ubicados en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife y que podrían ser trasladados a otras islas como Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Otra patera en El Hierro

Asimismo a este rescate se suma otro realizado por Salvamento Marítimo, también durante la tarde de este miércoles, que interceptó el Helimer 204 un cayuco con 167 migrantes próximo a la costa de El Hierro, en concreto, cuando se encontraba a 29,6 kilómetros al sur de La Restinga.

En este caso, la salvamar Navia lo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, donde el personal del dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes, precisando uno de ellos traslado a un centro hospitalaria.