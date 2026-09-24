Los residentes de Punta Brava y Las Adelfas podrán entrar gratis en Loro Parque hasta el 27 de septiembre

Los residentes de Punta Brava y Las Adelfas, en Puerto de la Cruz, podrán acceder gratuitamente a Loro Parque hasta el próximo 27 de septiembre con motivo de las fiestas de Punta Brava.

La iniciativa se desarrolla entre el 21 y el 27 de septiembre y se repite por segundo año coincidiendo con las celebraciones locales.

Qué hay que presentar para entrar

Para beneficiarse del acceso gratuito será obligatorio presentar en las taquillas el DNI original o un certificado que acredite la residencia en Punta Brava o Las Adelfas.

Los menores de edad deberán acceder acompañados por una persona adulta y todos los visitantes tendrán que cumplir la normativa habitual del recinto.

Las entradas solo podrán obtenerse en las taquillas de Loro Parque y cada persona tendrá derecho a un único acceso, que será personal e intransferible.

La gratuidad estará disponible exclusivamente hasta el 27 de septiembre, por lo que quienes quieran acogerse a ella deberán acreditar su residencia antes de acceder al recinto.