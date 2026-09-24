María Jesús Tovar lidera la gestora del PP en Lanzarote: Nueva etapa y miras a 2027

El Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa ha iniciado una nueva etapa orgánica tras la constitución formal de su Comisión Transitoria de Gobierno, entidad gestora impulsada con el aval de la Dirección Regional de la formación política. En la comparecencia pública de presentación, la nueva presidenta del órgano, María Jesús Tovar, estuvo acompañada por los integrantes del equipo gestor, los presidentes de los comités locales de la isla y el alcalde de Arrecife. Durante el acto, la dirección entrante hizo un balance de los 18 años en los que Astrid Pérez lideró el proyecto insular, señalando que en ese periodo la formación evolucionó desde una representación minoritaria hasta consolidarse como alternativa de gobierno en las corporaciones locales, el Cabildo de Lanzarote y el Parlamento de Canarias.

Estructura y miembros de la Comisión Transitoria

La nueva junta gestora está presidida por María Jesús Tovar y cuenta con Kiko Aparicio en las funciones de secretario. El equipo directivo transitorio se completa con un grupo de vocales compuesto por Claudio Doreste, Luis Hernández, Toñi Suárez, Ana Hernández, Jeziel Martín, Carmen Pellón y Alejandro Gutiérrez. Según se expuso durante la presentación, este órgano asume la responsabilidad de gestionar la actividad interna de la organización y coordinar las acciones políticas en ambas islas durante el periodo de transición.

Plan de trabajo y calendario de contactos orgánicos

La hoja de ruta fijada por la gestora establece el inicio inmediato de una serie de reuniones de trabajo con los diferentes estamentos del partido. El calendario arranca con un primer encuentro con los cargos públicos representativos de la formación en las distintas instituciones, al que seguirán contactos periódicos con los comités locales de los municipios lanzaroteños. La dirección provisional ha señalado que el trabajo organizativo se articulará de forma ascendente, conectando a la base de afiliados con las estructuras municipales y la Ejecutiva Insular.

Posicionamiento político y meta electoral para 2027

En el ámbito estratégico, Tovar enmarcó la nueva etapa bajo los principios de unión, consenso y trabajo orgánico. Durante su intervención, la dirigente reconoció la necesidad de recontactar con simpatizantes o afiliados distanciados de la formación en los últimos tiempos, afirmando la voluntad de mantener una política de puertas abiertas para incorporar perfiles que refuercen la estructura del partido. El objetivo central fijado por la Comisión Transitoria es articular la estructura del PP insular para afrontar las elecciones locales y autonómicas programadas para el año 2027.