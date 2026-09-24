Más de 1,5 millones en mejorar el equipamiento de hospitales del IASS en Tenerife

La consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife, que dirige Águeda Fumero, ha impulsado un plan de mejora y modernización de su red de centros de gestión directa, a través de los Planes de Equipamiento, que han movilizado una inversión total de 1.536.120 euros.

Fumero pone de manifiesto que esta línea de actuación atiende a un compromiso del gobierno insular con "la mejora de los recursos sociosanitarios, a través de una planificación con la que hemos pretendido distribuir actuaciones, de la forma más equilibrada posible, para atender las principales necesidades detectadas en centros como los hospitales Febles Campos, Santísima Trinidad y Nuestra Señora de los Dolores, la Residencia Mayor de Ofra, el CAMP de Güímar y los Centros Ocupacionales Los Verodes y Valle Colino".

El grado de ejecución de estos Planes se sitúa en el 77,28% en contratos ya adjudicados o adquiridos, cifra que asciende hasta un 96,86% del presupuesto total si se suman los procedimientos de licitación que se encuentran actualmente en curso.

Cuatro áreas clave de mejora

Las mejoras se han enfocado en cuatro áreas clave, como el equipamiento sanitario y de rehabilitación, que es el área que concentra el mayor volumen de inversión, alcanzando los 708.969,79 euros, permitiendo la renovación del material clínico y de rehabilitación.

Otro de los ámbitos que han sido objeto de mejora es el servicio de cocina, limpieza y distribución, que ha contado con una inversión de 540.974,32 euros que ha permitido dotar a las instalaciones de maquinaria moderna y eficiente.

Además, se han destinado 174.588,22 euros a la promoción de espacios de vida, laborales y físicos, dirigidos a mejorar la calidad de los espacios, tanto de cara a los residentes, como las condiciones laborales del personal.

Finalmente, se ha ejecutado una inversión de 62.486,71 euros a reforzar los medios destinados a los Centros Ocupacionales, potenciando la formación, la autonomía y las actividades de sus usuarios.