Un hombre herido grave tras ser atropellado en Gran Canaria

Un hombre ha resultado herido grave tras ser atropellado en la isla de Gran Canaria. El accidente tuvo lugar la madrugada de este jueves, sobre la 01.43 horas, en la calle Eduardo Benot, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el hombre, de 40 años, presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que, fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

Hasta la zona se desplazó el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con dos ambulancias, una medicalizada y otra, de soporte vital básico. Además de los agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente. También efectivos de la Policía Nacional colaboraron en el lugar con el resto de los recursos de emergencias.