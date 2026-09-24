Un incendio en Santa Lucía afecta a 6.500 metros cuadrados y obliga a desalojar seis viviendas

Un incendio declarado este jueves en la zona de El Ingenio, en Santa Lucía de Tirajana, afecta por el momento a una superficie aproximada de 6.500 metros cuadrados y ha obligado a desalojar seis viviendas.

Las llamas también han alcanzado algunas chozas y chamizos existentes en la zona, según la información facilitada por el Cabildo de Gran Canaria.

Los equipos de extinción concentran los trabajos en impedir que el fuego aumente de intensidad y pueda remontar la ladera.

En el operativo participan actualmente tres aeronaves y está prevista la incorporación de otras dos. Sobre el terreno trabajan además unos 60 operarios del Cabildo, junto a alrededor de 20 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de Protección Civil.

Durante la mañana también se declaró otro conato de incendio en Saucillo, en el municipio de Gáldar. En este caso, los recursos insulares consiguieron estabilizar rápidamente las llamas y evitar su propagación.