Un juzgado suspende el desahucio de una mujer con cáncer terminal en Tenerife

El Juzgado encargado del caso ha suspendido el lanzamiento de una vivienda previsto para este viernes en Granadilla de Abona. El desalojo afectaba a una mujer de 54 años con una enfermedad oncológica en fase terminal y en situación de vulnerabilidad económica.

El procedimiento se había iniciado después de que la mujer acumulase varios impagos de las cuotas del alquiler de la vivienda, situada en la calle José Ventura.

El Gobierno pidió paralizar el desalojo

La suspensión se produce después de que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias conociera las circunstancias personales de la afectada e interviniera de urgencia.

El Ejecutivo Autonómico estableció una coordinación directa con el Ayuntamiento de Granadilla para buscar alternativas y remitió un escrito a la autoridad judicial solicitando que se suspendiera temporalmente el lanzamiento. La petición finalmente ha sido aceptada.

Sin nómina y con dificultades para encontrar vivienda

La situación de esta mujer pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan quienes no cuentan con ingresos laborales fijos para acceder a una vivienda.

Según han detallado diversas asociaciones, tiene reconocida oficialmente una dependencia de grado 2 y sobrevive económicamente gracias a ayudas públicas. La falta de una nómina y de un contrato de trabajo le ha impedido encontrar otro alojamiento en la isla.

Los arrendadores suelen exigir avales financieros para formalizar los contratos de alquiler, incluso cuando se trata de alquilar únicamente una habitación, según la información aportada sobre el caso.

La mujer tampoco afronta sola su día a día. A pesar de su delicado estado de salud, cuenta con el apoyo de un joven que ejerce como cuidador y se encarga de su atención diaria.

Tras conocerse el caso, el Sindicato de Inquilinas en Tenerife reclamó al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla que movilizaran de inmediato los recursos necesarios para evitar que la mujer quedara en la calle.

Ahora, con el desalojo paralizado, las administraciones cuentan con un margen de tiempo para estudiar el expediente y buscar una solución definitiva.

El objetivo de los servicios sociales será encontrar una alternativa habitacional adecuada a las necesidades médicas y de dependencia de la vecina, de forma que pueda continuar recibiendo los cuidados que necesita.