Viviendas públicas en Canarias: 3 meses para vender 10.700 casas a inquilinos

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley impulsada por el grupo socialista y defendida por el diputado Sebastián Franquis que obliga al Gobierno de Canarias a iniciar la revisión del parque residencial público. La iniciativa, respaldada por todas las fuerzas de la Cámara autonómica, establece un mandato claro: el Ejecutivo dispone de un plazo máximo de tres meses para identificar y hacer público el listado de promociones y viviendas pertenecientes al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y a la empresa pública Visocan que reúnen las condiciones legales para acogerse al procedimiento de acceso a la propiedad fijado por el Decreto 1/2023.

Una reivindicación histórica que afecta a 10.700 familias en el Archipiélago

El acuerdo parlamentario fija su foco en una problemática social que arrastra décadas de retraso administrativo y que afecta potencialmente a unos 10.700 adjudicatarios en las islas. La posición de los afectados ha sido respaldada en el debate por la diputada del Partido Popular por Tenerife, Jennifer Curbelo, quien subrayó la necesidad de dar una salida definitiva a las familias que habitan estas casas en régimen de arrendamiento y que contaban con una expectativa o derecho reconocido de compra. Curbelo recalcó que aquellos inquilinos que cumplen los requisitos y disponen de contratos o antecedentes que contemplaban esta opción "merecen respeto" tras haber estado pagando mensualidades durante más de tres decenios sin poder consolidar la propiedad.

El limbo jurídico derivado de la normativa autonómica de los años noventa

El origen del conflicto no es reciente, sino que se remonta al marco normativo aprobado en la década de 1990 mediante los decretos autonómicos 34/1995, 12/1996 y 114/1999. Estas regulaciones establecieron mecanismos para que los adjudicatarios iniciales de viviendas protegidas en alquiler pudieran optar posteriormente a las escrituras, incorporando en numerosos casos anexos explícitos a los contratos de arrendamiento.

Entre la documentación analizada en la Cámara destaca el caso representativo de la promoción de 289 viviendas de Lomo de los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria. En dicho expediente, los documentos originales contemplaban ayudas de hasta el 50% del valor de la propiedad y la posibilidad de descontar de la liquidación final las cantidades abonadas mes a mes en concepto de alquiler. Sin embargo, el vencimiento de los plazos administrativos sin que la Administración formalizara la transmisión abocó a cientos de inquilinos a un limbo legal, continuando en régimen de arrendamiento sin poder culminar la adquisición.

Visocan y la exigencia de suficiencia presupuestaria

La aplicación práctica del Decreto 1/2023 para resolver estas situaciones choca con la naturaleza jurídica de las entidades gestoras. Mientras el ICAVI opera como un organismo autónomo administrativo, Visocan es una sociedad mercantil pública cuyas operaciones están sujetas a un régimen fiscal, contable y tributario distinto. Durante el trámite parlamentario, Coalición Canaria hizo hincapié en la necesidad de analizar de forma rigurosa los impuestos asociados a las transmisiones patrimoniales para evitar que la operación genere sobrecostes o un impacto impositivo inasumible para las familias demandantes.

Asimismo, el texto aprobado por el Parlamento advierte de que el proceso no podrá ejecutarse de forma efectiva si no va acompañado de dotación económica. En este sentido, la Cámara ha reclamado formalmente al Ejecutivo que habilite la financiación necesaria para cubrir las bonificaciones contempladas por Visocan, garantizando que la falta de recursos presupuestarios en la empresa pública no vuelva a paralizar la firma de las escrituras.