Aemet activa el aviso amarillo con máximas de hasta 38 grados en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este viernes con máximas de hasta 38 grados en Canarias.

Las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife estarán en aviso por altas temperaturas desde las 11.00 a las 18.00 horas de este viernes.

La Aemet ha previsto intervalos de nubes medias y altas con predominio de las nubes bajas en costas del norte a últimas horas, con calima ligera en niveles altos, más significativa en las islas occidentales. Además, no se descartan tormentas aisladas y ocasionales con escasa precipitación y acompañadas de rachas localmente muy fuertes en la provincia occidental.

En lo que respecta a las temperaturas, en general, irán en descenso en Lanzarote, Fuerteventura y en medianías norte de las islas centrales y de La Gomera y con pocos cambios en el resto de zonas, salvo ligeros ascensos en vertientes sur y oeste de las islas más occidentales. Se alcanzarán los 34 grados en vertientes sur y oeste de las islas montañosas, así como localmente en la mitad sur de las más orientales y en el área metropolitana de Tenerife.

El viento soplará del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, siendo de componente este en cumbres.

Predicción para este fin de semana

Para este sábado, 26 de septiembre, las temperaturas máximas que podrán superar los 34 grados en zonas de interior y en medianías del sur de Gran Canaria, superándose los 30 grados en vertientes sur del resto de islas. La calima seguirá presente en niveles altos y en medianías y cumbres, más significativa en la provincia occidental.

La isla de Gran Canaria continuará en aviso amarillo en la madrugada desde las 00.00 hasta las 02.00 horas y después desde en el tramo horario de las 11.00 hasta las 18.00 horas. En el caso de la isla de La Gomera, la Aemet activa el aviso meteorológico en la madrugada desde las 00.00 hasta las 02.00 horas.

Para este domingo, la Aemet ha previsto intervalos de nubes medias y altas con calima ligera en medianías y cumbres, más significativa en la provincia occidental, con temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en general, superándose los 30 grados localmente en vertientes orientadas al sur. El viento soplará flojo de componente este.

Semana de calor y calima en las islas

El calor extremo volvía durante este lunes a Canarias con temperaturas de hasta 36 grados y calima. El pasado lunes, 21 de septiembre, las temperaturas alcanzaron localmente los 34 grados en el interior sur de Fuerteventura. La previsión apuntaba a un nuevo ascenso a mitad de semana, aunque con diferencias importantes entre islas y municipios.

El arranque de la semana estuvo acompañado de calima en altura, especialmente en las islas orientales. En Gran Canaria, los valores más elevados de ese lunes se esperaban en las vertientes sudeste, sur y oeste, donde pudieron llegar a los 32 grados. Las zonas interiores y meridionales de Lanzarote se movieron entre los 30 y los 32.