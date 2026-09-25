Alerta migratoria. 786 rescatados en Canarias en 4 días

La actividad en la Ruta Canaria ha registrado una reactivación constante a lo largo de esta semana, impulsada por un episodio meteorológico caracterizado por altas temperaturas, estabilidad atmosférica y condiciones en la mar que han ofrecido una ventana de navegación más favorable para las embarcaciones. Desde la jornada del lunes y hasta la tarde de este jueves, al menos 786 personas han alcanzado las costas de Lanzarote y El Hierro repartidas en un total de 11 embarcaciones.

El último dispositivo de rescate de la semana se desplegó durante la tarde del jueves en las inmediaciones de El Hierro. La embarcación Salvamar Navia de Salvamento Marítimo localizó un cayuco a unas 26 millas de la costa con 107 ocupantes a bordo, concluyendo las maniobras de auxilio y desembarco en el puerto de La Restinga sobre las 18:45 horas. Tras la primera atención sanitaria a pie de muelle, dos de los ocupantes precisaron traslado hospitalario al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Desglose cronológico e impacto por islas

El repunte se inició el lunes con la detección y traslado a La Restinga de un primer cayuco en el que viajaban 61 personas, entre ellas tres mujeres. La presión asistencial se desplazó posteriormente hacia la provincia oriental durante el martes y el miércoles, jornadas en las que Lanzarote recibió a 189 migrantes a bordo de cuatro embarcaciones diferentes.

La intensidad de la ruta aumentó de forma sustancial durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, periodo en el que en apenas unas horas las asistencias de emergencia rescataron a 429 personas a bordo de cinco barcazas. De este grupo, 167 fueron derivadas hacia El Hierro y 262 desembarcaron en Lanzarote repartidas en cuatro expediciones compuestas por 77, 97, 42 y 46 ocupantes. El balance provisional acumulado en estos cuatro días arroja un total de 451 llegadas a Lanzarote y 335 a El Hierro.

Factores meteorológicos en el océano

El incremento en la salida de embarcaciones coincide con un episodio de calor en el Archipiélago, donde se han alcanzado temperaturas máximas de entre 34 y 38 grados en diversos puntos, acompañadas de calima y estabilidad general en la superficie marina. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no mantenía avisos marítimos para la jornada del jueves y se constataban áreas de marejada o mar de fondo en zonas abiertas, lo que impedía hablar de un estado de "mar plana" en todo el territorio, las condiciones en sectores protegidos facilitaron la travesía de las barcazas.

Tendencia anual y comparativa acumulada

A pesar del volumen de llegadas registrado en los últimos cuatro días, las cifras globales del año 2026 continúan situándose significativamente por debajo de los balances de los dos ejercicios anteriores. Hasta este jueves, la Ruta Canaria acumula 6.452 migrantes interceptados o rescatados en 2026, lo que representa una reducción del 55% respecto a los 14.505 contabilizados en el mismo periodo de 2025 y un descenso del 76% en comparación con las 26.792 personas registradas en 2024.

Esta tendencia a la baja coincide con los últimos informes consolidados del Ministerio del Interior, que hasta finales de agosto certificaban un acumulado de 5.592 llegadas por vía marítima a Canarias, frente a las 12.453 del mismo tramo del año anterior. No obstante, el flujo de esta última semana rompe con la dinámica de relativa calma de los meses previos, devolviendo una frecuencia de arribadas prácticamente diaria a las islas de Lanzarote y El Hierro.